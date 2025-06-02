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波蘭大選最新出口民調：民族主義候選人可望勝出

2025/6/2 12:47（6/2 12:56 更新）
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（中央社華沙2日綜合外電報導）今天公布的出口民調顯示，民族主義歷史學家納夫羅茨基（Karol Nawrocki）預料將贏得波蘭總統大選，勢必會對波蘭親歐洲聯盟（EU）政府造成重大打擊。

綜合法新社與路透社報導，益普索（Ipsos）為TVN、波蘭電視台（TVP）和Polsat等媒體進行的最新出口民調顯示，納夫羅茨基支持率為51%，他53歲的對手、執政中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）的佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）則為49%。

先前在投票結束後立即公布的數據顯示，納夫羅茨基的得票率為49.7%，佐薩斯科斯基50.3%。

投票所關閉後不久，納夫羅茨基在華沙選舉之夜集會上對支持者說：「我們將會勝利，我們將拯救波蘭。」

最終結果預定今天稍晚公布。

如果納夫羅茨基確定勝選，將阻礙政府在墮胎和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利方面的進步政策，並可能再次引發波蘭與歐盟在法治問題上的緊張關係。

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由於納夫羅茨基批評烏克蘭加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的計畫，並希望削減烏克蘭難民的福利，波蘭與鄰國烏克蘭的牢固關係也可能受到影響。

納夫羅茨基在競選期間曾訪問白宮，還說美國總統川普告訴他：「你會贏。」（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1150602

#北大西洋公約組織
#歐洲聯盟
#歐盟
#納夫羅茨基
波蘭歷史學者納夫羅茨基代表民族主義政黨「法律正義黨」投入總統大選。（路透社）
波蘭歷史學者納夫羅茨基代表民族主義政黨「法律正義黨」投入總統大選。（路透社）
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