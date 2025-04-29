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首頁 / 政治

波台國會小組支持台灣參與國際 批中國曲解聯合國決議

2025/4/29 08:11（4/29 08:20 更新）
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圖為去年駐波蘭台北代表處5月22日晚間舉辦波蘭國會「波台國會小組」113年度第2次酒會，展現挺台力量。（駐波蘭台北代表處提供）
圖為去年駐波蘭台北代表處5月22日晚間舉辦波蘭國會「波台國會小組」113年度第2次酒會，展現挺台力量。（駐波蘭台北代表處提供）
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（中央社記者彭維楀華沙28日專電）波蘭國會「波台國會小組」25日發表聯合聲明，明確支持台灣參與國際組織及維護台海和平穩定，並首次援引歐洲議會立場，指中國錯誤詮釋聯合國第2758號決議，強調此決議未對台灣地位作出任何決定。

「波台國會小組」是波蘭國會規模最大的雙邊友好團體。這份聲明由小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）代表108位跨黨派參眾議員聯名發布。

聯合聲明重申，波蘭與台灣為理念相近的夥伴，雙方共享自由、民主與人權等核心價值，並在貿易投資、高等教育、執法合作及科技發展等領域穩定推進交流。

聲明指出，台灣是全球半導體晶片主要生產國，也是波蘭在全球供應鏈重組過程中值得信賴的夥伴。「波台國會小組」支持波蘭公私部門與台灣深化夥伴關係，推動半導體、中小企業、綠能、人工智慧及網路安全等領域的互利合作，攜手建立堅實的民主供應鏈體系。

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聲明亦指出，俄烏戰爭爆發後，印太安全局勢與歐洲局勢日益緊密相連，台海和平穩定對全球安全至關重要。小組呼籲波蘭政府與理念相近國家合作，支持以和平方式解決台海問題，反對任何片面改變現狀的行動，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

駐波蘭代表處代表外交部向波蘭國會友人表達誠摯謝意，感謝其堅定支持台灣國際參與及台海和平穩定。（編輯：韋樞）1140429

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