早安世界》COVID疫情升溫 防連假後就醫潮21家部醫增特別門診
COVID疫情升溫 防端午連假後就醫潮21家部醫6月起增特別門診
COVID-19疫情連7週上升，為了防範端午連假後就診潮，6月1日起，衛福部所屬21家部立醫院加開特別門診與夜診，預計每月增924診，初步規劃增開至7月底；食藥署估計，6月中前可生產逾200萬劑快篩。疾管署說明，重症警示症狀包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶或意識不清等，需立即就醫。疾管署也建議，民眾若未曾接種本季最新的JN.1疫苗，仍應在此波疫情達到高峰前儘速接種。（看完整報導）
路透：美對台軍售規模擬超越川普第一任期 籲在野黨勿阻撓
路透社報導，2名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。據估算，川普第一任期間對台出售約183億美元的武器。路透社的報導引述其中一位美國官員說，美方向台灣的在野黨發出「相當強烈的訊息」，要求他們不要阻礙台灣強化國防的作為，指出「這不是台灣黨派之爭，而是攸關台灣存亡的問題」。（看完整報導）
政院通函各機關地方政府 禁軍公教持有大陸居住證
政府2月起專案清查軍公教、公職與公立學校教師，有無持領中國大陸證件情況，首波針對核心的軍公教人員，第2波將針對「公職與公立學校教師」清查。行政院日前也通函各機關及地方政府，現職軍公教人員不得申領持用中國大陸居住證，若申領持用居住證也未在清查時據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校本於權責處置。（看完整報導）
端午節各地多雲到晴 西半部防34度高溫
中央氣象署表示，31日各地大多多雲到晴，僅東部、東南部與恆春半島會有局部短暫陣雨；隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度。6月1日南方雲系北移，水氣增多，南部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則需注意局部短暫陣雨。（看完整報導）
中國犯台韓國是否伸援？總統候選人李在明：外星人入侵才思考
韓國6月3日將舉行總統大選，為期2日的事前投票30日結束，投票率共計34.74%。被認為立場親中且選前聲勢領先的最大在野黨共同民主黨的候選人李在明近期受訪時，被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明回答說：「等外星人入侵地球的時候，我會思考這個問題。」引發執政黨國民力量強力批評。而隨著投票將近，社會反中情緒高漲，中國駐韓使館呼籲在韓中國公民與政治集會保持距離。（看完整報導）
香格里拉對話新加坡展開 中防長缺席 美方料強化印太夥伴角色
2025年香格里拉對話30日在新加坡展開，中國國防部長董軍缺席，這也是北京6年來首次未派防長出席。因此，預料美國國防部長赫格塞斯將進一步向亞洲各國國防領袖展現美方作為區域夥伴角色，而南海、台海議題也預計是會中討論重點之一。學者分析，美中之間的戰略對峙預料會持續增加，中方可能認為美中對於對話的期待有不同立場、互相攻擊無意義，也不希望在這個場合升高與美方衝突，因此改由共軍國防大學代表團參加。（看完整報導）
2025雙北世壯運新北市美術館閉幕 日本關西接棒
世壯運閉幕典禮30日晚間於新北市美術館戶外園區舉行，象徵藝術與運動的結合。執委會表示，此次世壯運不僅是歷屆年齡層最廣的一屆，更將台灣發明的木球運動首次納入世壯運運動項目中，將在地特色推向全球視野。作為亞洲首次舉辦，雙北市府以辦喜事心態承接這場賽事，卻面臨預算緊繃、人力吃緊困境，導致賽程及場地等軟硬體出現缺失。（看完整報導）
台灣男子在韓拍攝國情院大樓 警方以現行犯逮捕
一名30多歲台灣籍男子29日因拍攝韓國國家情報院大樓，違反當地軍事基地暨軍事設施保護法，遭警方以現行犯逮捕。據韓媒News1報導，男子在接受警方調查時，聲稱自己對歷史很有興趣，當時是為了拍攝國情院附近的獻仁陵。不久前2名台灣人因非法進入美軍烏山基地航空展拍攝被捕，目前仍遭拘留調查。（看完整報導）
飛機船上WiFi少不了它 衛星通訊3關鍵再翻身
愈來愈多航空公司在飛機上提供WiFi服務，由於基地台無法觸及，因此多仰賴衛星通訊技術。專家分析，天災人為破壞導致地面通訊斷線，讓各國注意到衛星通訊重要性，俄烏戰爭更讓低軌衛星通訊一戰成名；其次是衛星發射成本下降，像星鏈發展重複使用火箭等；最後是衛星通訊傳輸品質提升。但由於台灣的固網跟行動通訊服務涵蓋都很廣，因此衛星在台灣更偏向提供公共安全與緊急救難。（看完整報導）
校園手機管理方案9月實施 其他國家如何規範一次看
教育部5月21日公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，規劃國中小學生採集中保管，高中職由親師生共同議定管理方式，預計從114學年度9月新學期實施。中央社帶你了解教育部規範目的、管理方式與各方意見，並整理各國作法及後續影響。（看完整報導）
開箱老照片》不動明王鎮守彰化縣衛生局
彰化縣衛生局舊址為日治時期刑場，曾供俸不動明王石像撫慰亡靈。現僅存的一尊移置衛生局大門口，讓民眾瞻仰之餘也見證歷史。彰化縣衛生局在日治時期為民政科衛生股，位於彰化市城中街。日本人留下的不動明王石像原有十多尊，衛生局幾經遷移，過程中石像陸續遭竊，最後只剩一尊，存放在停車場，當時怕神像遺失，一度以水泥底座固定。（看完整報導）
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- 早安世界》COVID疫情升溫 防連假後就醫潮21家部醫增特別門診2025/05/31 07:36
- 2025/05/30 07:27
- 2025/05/29 07:36
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