曾籲不涉台海衝突 李在明可能重塑韓國外交政策

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國自由派的共同民主黨候選人李在明預計會贏得6月3日總統大選，如此結果可能改變這個美國重要盟邦對於中國、核武和北韓的政策，例如他曾說韓國應與台海兩岸衝突保持距離。

路透社報導，李在明於2022年總統大選以些微差距輸給國民力量黨候選人尹錫悅，他長期以來對韓美同盟抱持較為懷疑的態度，且矢言與北韓來往，並嚴厲批評前總統尹錫悅跟日本和解。

他在競選期間曾表示，對於任何中國與台灣的衝突，韓國應該保持距離，這番發言引起軒然大波，之後他堅稱自己並非採取親北京的立場。

不過為了贏得溫和派選民支持，李在明立場轉向中間靠攏，開始讚揚韓美同盟，並聲稱他會繼續跟美國、日本進行三邊合作，華府將這些合作視為對抗中國及北韓的關鍵。

華府一些人士想知道，李在明在一連串議題上的轉向是否會持續下去，還有他的觀點是否會跟美國總統川普（Donald Trump）發生衝突。

川普已對韓國祭出關稅措施，且施壓首爾當局為大約2萬8500名美國駐軍支付更多費用。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）研究員克林諾（Bruce Klingner）談到：「人們仍非常懷疑李在明會偏離他先前的立場，即是主張與中國、北韓和解，針對日本進行民族主義對抗，以及在韓美同盟中具有更多獨立性。」

一位不具名的西方外交官提到，中國專斷獨行、外界對美國承諾抱持疑慮、北韓攜手俄羅斯推動新合作等局勢，意味著李在明不太可能會重回他先前的部分立場。

尹錫悅及保守派盟友曾提出在朝鮮半島重新部署美國核武的可能性，或甚至韓國發展核武對抗北韓，但李在明已拒絕這些呼籲。

根據「時代雜誌」（TIME）昨天刊出的專訪內容，李在明稱讚川普談判技巧傑出，他也把自己跟川普進行比較，稱兩人都曾經歷暗殺未遂，並致力於維護自己國家的利益。

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李在明27日在總統候選人辯論會強調，「我相信韓美同盟是韓國外交的基礎」，但也把美國保護主義視為挑戰，還說他不會「不必要地」對抗中國和俄羅斯。

前韓國外交政策顧問文正仁則指出，鑒於川普對於中國及其他領域的多項政策未明，目前不確定李在明是否會與川普發生衝突。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140530