早安世界》2025下半年增3天假 教師節光復節補假3連休

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2025下半年增3天假 教師節光復節適逢週末含補假3連休

總統府公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，包括今年下半年恢復放假的教師節、台灣光復節分別逢週日、週六，可望補假形成3天週末連假。至於例假日若是在週四，例如今年的行憲紀念日，週五是否彈性放假？行政院人事總處人事長蘇俊榮表示尚在評估，目前傾向最好不要移動，避免補班，但不排除把明年的小年夜補假挪到大年初四，讓農曆春節假期長達9天。涉及放假日的今年下半年及明年度行事曆，預計6月底前簽報行政院核定。（看完整報導）

COVID-19快篩每週供應60萬份 賴總統：無需驚慌免囤物資

COVID-19疫情預估一路延燒到7月初，民眾抱怨買不到快篩。衛生福利部表示，先前疫情趨緩、廠商減產，供應一時跟不上需求，估計每週可供應逾60萬份家用快篩，最快1週內可補足缺口。總統賴清德說，防疫量能相當充裕，民眾無需驚慌，更不用囤積物資，這段時間出入公共場所最好戴口罩。對於美國衛生部長宣布不再建議兒童、孕婦接種COVID-19疫苗，台灣醫界多認為最好是「根據科學，不要根據政策」，暫無急迫跟進必要，呼籲觀察各國醫學會態度及病毒變異趨勢。（看完整報導）

端午連假天氣回穩 31日起各地高溫30度以上

鋒面接近，氣象署表示，29日上午雨勢最明顯，各地都有大雨，西半部可能達到豪雨等級；30日開始的端午連假天氣回穩，連假第2天（端午節）起，各地高溫可回升至攝氏30度以上，台東地區可能有焚風，預估6月4日鋒面通過才會再降溫。（看完整報導）

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區 容納逾3萬人最快4年後完工

台中市長盧秀燕宣布，大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，投資金額逾新台幣400億元，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，最快4年後完工。盧秀燕說，此區面積16.3公頃，是完全素地、用地單純，不用徵收也沒有須拆遷建物，還有2條捷運經過，是重要交通節點且具商業投資性。目前全台共有4座巨蛋規劃中，分別位於新北、台中及台南，台中在剛宣布的大巨蛋興建計畫之外，還有另一座巨蛋正在興建。（看完整報導）

關稅戰衝擊 主計總處下修今年經濟成長至3.1%、下半年僅1%

川普2.0對全球政經局勢帶來極大不確定性，行政院主計總處28日下修經濟成長預測，預估2025年經濟成長率為3.10%，「保3」達陣。主計總處指出，上半年出口強勁超乎預期，但也提前預支下半年成長動能，估今年上半年經濟成長5.35%，下半年僅1.00%；上下半年差距高達4.35個百分點，是歷年差距第4大。（看完整報導）

美國防情報局報告：中國可能升高對金馬威脅

國防部指出，中共遼寧艦出現台灣東南海域，國軍全程監控；近期頻傳中國籍人士搭橡皮艇偷渡事件，行政院海洋委員會主委管碧玲說，過去2年累積27個案例，偷渡者來自15個省分，配備相當模組化，不排除有系統性操作，相關案件在由檢方偵辦中。而美國國防情報局報告指出，不預期中國今年全面犯台，但可能會升高對台灣離島的威脅攻擊，藉此施壓台灣政府，試探美國對協防台灣的承諾。（看完整報導）

NCC業務費解凍 政府111簡訊遭冒用iOS年底前修正

立法院交通委員會審查NCC今年度預算凍結案，業務費預算1成解凍；人事費當中的政務人員待遇則「有條件解凍」，待NCC人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後才能動支。針對日前警方破獲詐騙集團透過假2G基地台發送原本只會由政府機關發布的111簡訊，NCC代理主委陳崇樹表示，自5月1日起安卓新手機都預設關閉，評估約1/5民眾還會收到這類簡訊，iOS手機最晚今年底前也會修正完畢，不會再收到偽冒的111簡訊。（看完整報導）

台灣原民兒童為教宗接見高歌布農族曲 感動上萬群眾

台灣「原聲童聲合唱團」參加教宗良十四世公開接見活動，驚喜獲得在典禮前快閃演唱的機會，為在場數萬朝聖者高歌布農族歌曲「拍手歌」，代表台灣傳達對世界和平的祈願，現場掌聲如雷。教宗良十四世致詞時，更清楚稱呼合唱團的小朋友是來自「台灣」。駐教廷使館表示，現場氣氛震撼人心，全場深受感動，「全世界都看到了轉播！」（看完整報導）

中國網攻捷克外交部 歐盟譴責嚴重威脅「我們決心反擊」

捷克政府指控，中國駭客組織自2022年起對捷克外交部發動網路攻擊。當年捷克擔任歐盟輪值主席國，駭客組織讀取大使館與歐盟之間的未加密郵件。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，自2021年起，布魯塞爾已多次就網路攻擊問題向北京提出關切，並呼籲所有國家，包括中國，避免此類行為、尊重國際法和遵守聯合國相關規範與原則。她說：「我們決心反擊網路空間中的惡意行為。這些威脅非常嚴重」。（看完整報導）

販毒集團高科技「毒品潛艇」查緝難度增 威脅執法人員安全

為了躲避查緝，拉丁美洲販毒集團近年來大量使用「毒品潛艇」運送可卡因，或是海洛因等毒品。販毒集團找來木匠、工程師等技術人員，在人煙罕至的叢林中建造隱密的造船廠，並花重金改良加裝高科技設備，配備降低紅外線偵測的系統，可以載運超過10噸的毒品，還能跨洋長途航行。多數潛艇還具備自沉裝置，只需數秒內便可由船員控制迅速沉沒，不但能湮滅證據，也對登檢的執法人員構成生命威脅。（看完整報導）

開箱老照片》方形西瓜

日本香川縣善通寺市的夏天特產「方形西瓜」，每邊長約18公分，為香川縣農業挹注活力。台灣業者不甘示弱，2002年台中縣大甲鎮瓜農研發出物廉價美的方形西瓜，價格僅為日本售價的十分之一。因為特殊口感跟售價低，受到國外買家喜愛，時任行政院農委會主委李金龍也曾大力促銷。（看完整報導）

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