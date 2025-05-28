早安世界》COVID疫情連7週上升 疾管署籲民眾3情況戴口罩
COVID疫情連7週上升 疾管署籲民眾3情況戴口罩
國內COVID-19疫情已連7週上升，根據疾管署最新預估，疫情高峰延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15到20萬。疾管署建議一般民眾進入醫療照護機構、人多室內場所或搭乘大眾運輸時戴口罩；有發燒或呼吸道症狀民眾建議外出時戴口罩，並避免非必要外出。發言人羅一鈞說，不少有典型症狀的民眾用過期快篩也能驗出「2條線」，但若有症狀卻驗出陰性，就要評估是否為「偽陰性」。（看完整報導）
南投選委會以簽名潦草等理由剔除連署書 中選會要查
外界質疑南投縣選舉委員會查對連署書，以簽名潦草、與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，涉違法使用個資。中選會表示，將依法行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案查對是否符合選務法令規定。南投選委會27日下午則透過新聞稿表示，依照查對作業須知，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，與「潦草」無關；另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。（看完整報導）
興達機組遭質疑偷發電 台電：依環評結論合法合規運作
興達、大林電廠機組運轉引發外界關注，台電出示環評說明書表示，興達1號、2號燃煤機組與大林5號燃氣機組，除役後轉為緊急備用機組，都依照法規、依照環評規範運轉，也都在容許時數內。民眾黨立委質疑1、2號機「偷開」，其實是機組維護必要的定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣。高雄市長陳其邁也表示，台電啟動備載機組發電，均有公開資訊，沒有「偷開」問題，會要求台電公司嚴格遵守發電限制。（看完整報導）
英超利物浦奪冠遊行汽車衝撞47傷犯嫌被捕 警研判非恐攻
英格蘭足球超級聯賽利物浦隊26日在利物浦市中心遊街慶祝奪冠期間發生汽車衝撞事件，造成47人受傷，其中27人送醫。社群媒體上影片顯示，汽車將現場民眾撞飛，車子停下來時，憤怒的球迷湧上前打破車窗。警方已逮捕來自利物浦地區的53歲英國白人男子，據信是駕駛汽車衝撞大批遊行民眾的犯嫌。警方研判這是個別事件，與恐攻無關。（看完整報導）
台積電：慕尼黑晶片設計中心第3季啟用 支援歐洲客戶
台積電歐洲技術論壇4月自美國加州聖塔克拉拉市起跑，27日在荷蘭阿姆斯特丹登場，歐洲子公司總經理狄波特表示，台積電將在德國慕尼黑設立一座晶片設計中心，協助歐洲客戶設計高密度、高效能及節能晶片，再次聚焦於汽車、工業、AI和物聯網應用。這座晶片設計中心預計第3季啟用。德國官方表示，這項投資有助強化歐洲半導體戰略自主，並帶動當地就業機會。（看完整報導）
AI及拉貨效應雙引擎催動 4月景氣燈號續亮黃紅燈
AI需求殷切，加上美國高額關稅開徵前的拉貨效應，國發會公布4月為連續第4個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈。不過，國發會坦言關稅談判進展不明，又有半導體關稅的不確定性，使得廠商信心受挫。美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後的發展，以及主要國家央行貨幣政策將牽制下半年全球經貿表現，進而波及台灣，必須密切關注。（看完整報導）
社會秩序維護法修正三讀 運輸、遊樂票券黃牛最高罰3萬元
為遏止黃牛亂象，立法院27日三讀修正社會秩序維護法部分條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行新台幣1萬8000元以下提高到3萬元以下；無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，最高可處3萬元罰鍰。附帶決議其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，由各該票券主管機關在2個月內研議修法。（看完整報導）
汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
為讓汽機車考照更具鑑別度，交通部研擬筆試停考近年答對率較高的考題，取消是非題，選擇題由3選1變4選1，預計2026年上路，後續將公布實施日期。交通部長陳世凱先前在「520週年施政成果記者會」提出駕照管理3策略，包括考試加嚴，增加鑑別度；強化違規者安全駕駛風險意識的回訓制度；協助高齡者安全駕駛換照措施，預定3個月完成規劃方案。（看完整報導）
用比賽吸引學生赴陸交流涉統戰 陸委會：應提高警覺
媒體報導，中國當局藉由比賽或甄選吸引台灣學生報名參加，並以內定得獎、落地招待等方式，宣揚中國的美好。陸委會表示，這樣的情形確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬台灣學生到中國大陸參加統戰活動，陸委會將會同教育部持續對具統戰疑慮的交流進行風險提醒與管理，也呼籲各級學校加強學生對中國統戰作為的識讀能力。（看完整報導）
林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙鍍銀 世界排名升至第4
台灣男子桌球好手林昀儒、高承睿組合，在剛結束的2025世界桌球錦標賽不但連續擊敗2組中國搭檔，4強賽更以3比1扳倒世界排名第1的法國大李布隆、小李布隆組合，拿下男雙銀牌，他們的世界排名因此竄升7名，成為世界第4。目前男雙世界排名第1仍是法國李布隆兄弟檔，新科世錦賽金牌、日本的篠塚大登與戶上隼輔攀至第2。（看完整報導）
開箱老照片》端午節勞軍團
戒嚴期間，台灣各界經常組織各種形式的勞軍團體，到前線宣慰戰地軍民。1995年5月網羅翁虹、林美貞、李玟、范曉萱、金玉嵐、楊宗憲等影歌星陣容的勞軍團飛抵金門，展開端午節勞軍活動。5月29日晚上在節目主持人胡瓜、豬哥亮穿針引線下，影歌星進行表演帶動現場氣氛，讓阿兵哥暫時忘卻無法回家團聚的低落情緒。（看完整報導）
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- 早安世界》COVID疫情連7週上升 疾管署籲民眾3情況戴口罩2025/05/28 07:49
- 2025/05/27 07:33
- 2025/05/26 07:45
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