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民眾黨爆興達1、2號機也偷開 曾文生：僅定期啟動

2025/5/27 12:18（5/27 13:31 更新）
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民眾黨主席黃國昌（前右3）27日帶黨籍立委、黨內幹部等至興達電廠考察，並於活動前在廠外開記者會，現場有數十名支持者高舉「台電偷跑、罔顧人命」、「支持核三延役」等標語。中央社記者林巧璉攝 114年5月27日
民眾黨主席黃國昌（前右3）27日帶黨籍立委、黨內幹部等至興達電廠考察，並於活動前在廠外開記者會，現場有數十名支持者高舉「台電偷跑、罔顧人命」、「支持核三延役」等標語。中央社記者林巧璉攝 114年5月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）興達、大林電廠機組運轉引發外界關注，民眾黨立院黨團今天南下至興達電廠考察，黨團爆料「興達1、2號機也偷開」；台電董事長曾文生說，興達1、2號機已除役，僅定期啟動7至14小時。

民眾黨主席黃國昌今天帶黨籍立委、黨內幹部等至興達電廠考察，現場有數十名支持者在廠外高舉「台電偷跑、罔顧人命」、「火電復燃、民怨四起」標語；黃國昌等人與抗議民眾齊喊「支持核三延役」。

曾文生今天在興達電廠回應外界關注的機組運轉議題，曾文生在記者會上說，興達1、2號機分別在2022、2023除役，轉為緊急備用機組；3、4號機則是在2019年通過環評時，台電自主轉為環評備用機組，目前現役中，環說書載明3號機在今年底除役、4號機2026年底除役。

針對外界質疑「台電無許可證卻重啟機組」，曾文生說，依照2014年「電力設施空氣污染排放標準」，緊急備用機組不須再申請許可證，但是台電為遵照環評承諾，因機組還沒除役，才會向高市府提出操作許可申請。

曾文生說明，市府在審查過程中，希望台電明確說明操作時數能在720小時內，但因為720小時沒有寫在環說書裡，因此一直在跟市府溝通，到5月21日都還在續審階段，「要說台電是無照操作，其實依照法規不需要申請許可證，只要確認操作時數在720小時內就合法合規。」

曾文生強調，現在興達、大林的啟動狀況是興達1、2號機從未因為備轉容量不達6%而啟動，只有因為機組須定期啟動而啟動，「就像車子一樣需要定期啟動」，1、2號機分別啟動7小時、14小時；興達3、4號機則是備轉容量低於8％即可啟動，目前發電時數為分別117小時、135小時，離720小時非常遙遠。

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民眾黨由黃國昌帶隊至興達電廠考察，並於活動前在廠外開記者會。黃國昌說，總統賴清德、台電聯手欺騙台灣人民，既然是燃煤機組就需要生煤使用許可，從公開資訊可見，高市府核准給興達電廠的許可在去年9月30日就到期了，「為什麼興達電廠在無生煤使用許可情況下可以使用燃煤發電？現在興達電廠的煤倉裡還有多少生煤？」

此外，民眾黨立委張啓楷也爆料「不只是3、4號機組運轉，台電在4、5月也偷開1、2號機組」；根據106年相關函釋，緊急備用機組啟用時機應是備轉容量低於6%，而非台電所說8%，「台電根本是違法又違規」。（編輯：陳仁華）1140527

#曾文生
#黃國昌
#張啓楷
民眾黨立法院黨團27日南下至興達電廠考察，民眾黨高雄市黨部偕數十名支持者在興達電廠外高舉標語抗議，民眾大喊「支持核三延役、拒絕用肺發電」、「台電偷跑、罔顧人命」、「火電復燃、民怨四起」等口號。中央社記者林巧璉攝 114年5月27日
民眾黨立法院黨團27日南下至興達電廠考察，民眾黨高雄市黨部偕數十名支持者在興達電廠外高舉標語抗議，民眾大喊「支持核三延役、拒絕用肺發電」、「台電偷跑、罔顧人命」、「火電復燃、民怨四起」等口號。中央社記者林巧璉攝 114年5月27日
台電董事長曾文生（左）27日在興達電廠開記者會，回應外界對興達、大林電廠機組運轉的質疑。曾文生強調，依照2014年「電力設施空氣污染排放標準」，緊急備用機組不須再申請許可證，相關操作皆合法合規。中央社記者董俊志攝 114年5月27日
台電董事長曾文生（左）27日在興達電廠開記者會，回應外界對興達、大林電廠機組運轉的質疑。曾文生強調，依照2014年「電力設施空氣污染排放標準」，緊急備用機組不須再申請許可證，相關操作皆合法合規。中央社記者董俊志攝 114年5月27日
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