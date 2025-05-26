談中火及電力緊張 盧秀燕建議中央好好思考能源政策

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市長盧秀燕今天表示，不只中火最近火力全開，高雄興達電廠燃煤機組及大林電廠除役燃氣機組都已上場救援；能源政策中央要好好思考，時猶未晚，不對的事情趕快及時更正。

媒體報導，興達、大林機組遭指偷開，台電表示是合法合理使用，絕非偷運轉。環境部長彭啓明今天表示，興達、大林屬備用機組，何時使用由台電調度決定；他也認為台灣空污應從科學角度討論。

盧秀燕今天出席活動時，媒體詢問是否擔心台中電廠未來若只除役未拆除，未來也可能繼續燒煤；她表示，不只中火最近火力全開，高雄興達電廠燃煤機組及大林電廠除役的燃氣機組，都已上場救援，可見國家電力緊張。

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盧秀燕說，能源政策中央要好好思考，時猶未晚，不對的事情趕快及時更正，不要放著民眾聲、廠商聲音不管，一意孤行。

另外，媒體詢問外界認為她是黨主席最大公約數的看法，盧秀燕說，大家都知道上班時間她不談政治、不談選舉，專心市政，以市政為主；盧秀燕並未回答問題便離去。（編輯：陳仁華）1140526