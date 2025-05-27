興達電廠機組啟動遭質疑 高市府：兩份公文無矛盾

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（中央社記者林巧璉、蔡孟妤、洪學廣高雄27日電）興達電廠機組遭指偷開，國民黨高市議員今天質疑高市環保局一天內發兩份公文「自打嘴巴」。環保局稍晚回應表示，兩份公文分別說明不可常態操作及啟用條件，並無矛盾。

民眾黨主席黃國昌今天帶黨籍立委、黨內幹部等至興達電廠考察，國民黨高市議員邱于軒、白喬茵也隨行。

邱于軒在考察後出示兩份公文表示，環保局23日一天內發了兩份自相矛盾的公文，第一份公文強調興達電廠已無操作許可，應立即停止操作，但稍晚的公文卻與台電說法同調，依據「興達燃氣機組更新改建計畫環境影響評估說明書」，3、4號機組去年底轉為備用機組，並於備轉容量率低於8%才啟用。

邱于軒說，第一份公文說在興達電廠未取得新核發操作許可前，應該立即停止，「看來是環保局跟台電沒講好，但畢竟不能互打只好又發另一則公文」，就是現在大家知道的720小時運轉，現在變成市府、台電各說各話。

白喬茵說，操作許可分成兩個層次，若是緊急備用機組（如興達1、2號機組，已除役），不需要操作許可，只要備載容量低於6%就可以運轉，但全年不能超過720小時；而興達3、4號機組只是備用機組，台電卻自創「無照」啟動3、4號機組。

高雄市政府環保局回應，所發出的兩份公文並無矛盾之處，第一份公文為告知興達電廠其3、4號機組，已無有效許可證，不可常態操作。

環保局表示，另一份公文則說明3、4號燃煤機組已非常態操作機組，依環評承諾內容應於備轉容量率低於8%始得啟用，且單一機組累積運轉時數不得超過720小時。

高市府回應指出，邱于軒所指「無操作許可應立即停止操作」，是指機組正常運轉需停止，興達3、4號機已經停止運轉並在去年12月轉為備載機組；而備載機組在台電備載容量低於8%、發電時數不超過720小時的特定條件下，得由台電報備後直接啟動緊急發電，這是兩個不同的狀況。

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高市府發言人項賓和透過新聞稿表示，台電分別於去年4月8日及9月26日向市府提出展延申請，環保局皆予駁回。根據「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」，3、4號燃煤機組於113年底轉為備用機組，備載容量率低於8%時啟用，且依據空污法第24條公告規定，屬緊急備用的公用發電設施，不需許可。

項賓和強調，台電啟動備載機組除事前通知、資訊公開，環保局也會全程嚴格監督，環保局網站也連結台電官網資訊，提供市民即時了解機組運轉情形。此外，高市府早在110年2月即明確要求台電公司，應規劃興達3、4號機組提前於114年除役，此一立場始終沒有改變。（編輯：黃名璽）1140527