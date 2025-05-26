興達、大林機組遭指偷開 環境部：屬備用機組台電調度

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（中央社記者張雄風台北26日電）媒體報導，興達、大林機組遭指偷開，台電表示是合法使用。環境部長彭啓明表示，興達、大林屬備用機組，何時使用由台電調度決定；他也認為台灣空污應從科學角度討論。

立法院社福及衛環委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案（含報告事項134案及討論事項8案）。

媒體報導，有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，高雄市民不知情，又稱高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電；台電發布新聞稿澄清為合法合理使用，絕非偷運轉。

彭啓明會前接受媒體聯訪表示，興達、大林屬於緊急備用機組，何時使用由台電調度決定，目前的使用是合法合規的；他也呼籲台電應提升電網安全，未來若再生能源更多，這樣的問題可減少。

彭啓明說，台電用煤量與過去8、9年相比已降低約40%；火力發電中的燃氣與燃煤，燃氣污染量較燃煤少很多，由煤轉氣是全世界趨勢，過去十多年台灣轉型很辛苦，也有一定成效，未來煤應會愈來愈少。

在空氣品質改善方面，彭啓明指出，環境部統計，台灣細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從2014年的24微克/立方公尺，降到去年12.8微克/立方公尺，這個數字是全國監測站點的平均值。

彭啓明解釋，全世界都一樣是用全國的平均值，不論日、韓，甚至中國都是這樣計算，代表國家整體PM2.5數值，是各種污染物對健康的危害；但他也坦承，「當然還有進步空間」。

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彭啓明說，之前曾表示「少說用肺發電」，是基於空氣品質減量努力前提下；雖然客觀數據顯示改善，但民眾感覺卻像越來越差，這也顯示空污來源複雜，須一起改善；他舉例包含交通、家庭瓦斯爐烹調等生活污染，空污應從科學角度討論。

媒體提問，黃仁勳期盼台灣政府能提供更多能源。彭啓明說，總統府氣候變遷對策委員會的討論中並未放棄各種新式能源；不過就核能而言，台灣地理條件有地震、斷層，現在核廢料處理方案尚未妥善，民眾仍須溝通建立共識，這3個問題有待妥善處理。（編輯：陳仁華）1140526