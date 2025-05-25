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核三延役公投成案 黃國昌：通過後就是政府法定義務

2025/5/25 10:11（5/25 10:24 更新）
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民眾黨主席黃國昌。（中央社檔案照片）
民眾黨主席黃國昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華新北25日電）針對被指為藍白「抗罷四本柱」，民眾黨主席黃國昌今天回應，並非任何一個特定人士是「抗罷本柱」，每個對台灣民主自由嚮往，不希望台灣走回民進黨一黨專政老路的人民，都是最重要基礎。至於核三延役公投成案，他認為在公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題。

黃國昌、民眾黨籍新北市議員陳世軒上午到新店碧潭參加「民眾新北隊」龍舟賽前練習。

針對媒體報導，為防大罷免，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，再搭配立法院長韓國瑜及黃國昌，形成藍白陣營的「抗罷四本柱」說法，黃國昌受訪表示，民進黨選輸翻桌，企圖回到一黨專制、獨裁的民主倒退作為，有非常多人民表達強烈不滿，並不是任何一個特定的人是所謂「抗罷本柱」，相信每個嚮往民主自由、不希望台灣走回一黨專政的人民，都是最重要的基礎。

此外，中選會審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，今年8月23日將投、開票；反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

黃國昌說，中選會不應自居為「民主太上皇」，對這麼重大的公共政策剝奪人民參與公投的機會，台灣要不要廢死，不應該是賴總統一個人、民進黨片面做決定，對中選會這樣的決議非常遺憾，無法接受。

至於核三延役公投，黃國昌表示，公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題，如果民進黨政府認為人民不是頭家，台灣一切都是民進黨說了算，相信人民會站出來反抗。

有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，高雄市民不知情；高雄大林廠5號機已是除役燃氣機組，被揪出今年4月啟動運轉。

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黃國昌指出，台灣能源穩定供電，對產業發展、民生用電都有高度影響，這也是為什麼產業界龍頭，包括和碩董事長童子賢、輝達執行長黃仁勳都公開表示，台灣應該好好在能源上做投資。

黃國昌表示，最近發生的事也讓民眾非常訝異，本來除役的電廠竟在民眾不知情的情況下偷偷開啟、運轉，這對民進黨政府的能源政策是非常大警鐘。為了解興達電廠除役後還偷運轉，民眾黨立法院黨團立委27日將到高雄考察。（編輯：林淑媛）1140525

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