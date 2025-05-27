興達機組遭質疑偷發電 台電：依環評結論合法合規運作

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（中央社記者劉千綾台北27日電）興達、大林電廠機組運轉引發外界關注，台電表示，興達電廠機組依照環評結論運作，並在地方政府要求時數內，一切合法使用。此外，備用和緊備機組發電不超過全國占比0.5%，且在台電減煤減空污努力下，高雄的發電空污排放量近8年減約8成。

台電今天發布新聞稿表示，興達1號、2號燃煤機組與大林5號燃氣機組除役轉為緊急備用機組，興達3號、4號燃煤機組甚至是在環評承諾中自願主動轉為備用機組。運轉都依照法規、依照環評，也在容許時數內，立委所指的運轉，甚至是機組維護的試運轉操作，因為機組需要定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣，如今年緊備機組分別測試啟動7小時（大林5號機）、14小時（興達2號機）。

台電說明，200多部機組中，本來就會預留作為備轉容量的一般機組，以因應機組故障或負載突增的狀況，萬一出現複數機組同時故障的罕見情形，才會用到備用機組及緊備機組。

台電強調，事實上，供電仍是穩定狀況，機組修復之後，備轉容量率陸續可在夜尖峰不僅達標7%，更可達到10%以上，如昨天的夜尖峰備轉率甚至超過30%，亦顯示電力供需調度隨時動態變化。

台電表示，大林電廠5號機及興達電廠1、2號機分別於2022、2023年底除役，依據2014年12月修正公告的「電力設施空氣污染物排放標準」第2條第11款轉為緊急備用機組。

興達燃煤3、4號機則為服役中機組，依據環評承諾自去年起第1、4季不運轉，今年起轉為備用機組，在非空污季且備轉容量率低於8%才啟用，興達3、4號機分別規劃於今年12月及明年12月除役。

台電指出，除依法啟用，運轉資訊皆於官網主動揭露，也有運轉時數上限，並受地方政府環保單位連線監控，誣指台電偷開並不公平。

台電進一步表示，歐洲近年也可見到為了維持電力系統穩定，重啟或強制保留除役燃煤電廠機組的案例，包括芬蘭、法國、德國與奧地利等歐洲國家，面臨俄烏戰爭衝擊天然氣供應，因此在緊急情況下，也規劃重啟除役燃煤機組因應。

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台電指出，即便如核能大國法國，當核能機組大修無法供電，或冬季電力需求高漲，電力供應出現緊急狀況時，備用燃煤機組也能發揮關鍵角色，提升供電穩定。

台電指出，分析電力系統及減煤減空污應該以一整年的狀況，不應該以幾天的電力系統波動來否定台電的減煤成果。台電系統的燃煤占比自2017年39.2%持續下降至2024年31.1%，今年預估將再降至26.9%，並由燃煤為主轉型為低碳、低空污的燃氣發電為主，盼外界正視台電減煤的努力與成果。（編輯：林淑媛）1140527