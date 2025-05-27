挪威男子醒來發現貨輪差點撞家門 所幸船隻已脫淺

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（中央社奧斯陸27日綜合外電報導）挪威近日發生一起離奇貨輪擱淺事件，登上國際新聞頭條，一名當地男子醒後不知所措，發現一艘貨輪撞進他的庭院，險些撞到他的住家，所幸救援公司今天已將這艘貨輪拖回水中。

英國廣播公司（BBC）報導，挪威當地時間22日清晨5時許，一艘長達135公尺巨型貨輪差點撞上當地民眾海柏格（Johan Helberg）的住宅，船隻擱淺時與他的房屋僅數尺之遙。

海柏格醒來後發現一艘巨型貨輪，撞進他的前庭院，並且擱淺在那裡。海柏格是因為驚慌失措的鄰居告知他才發現此事。他當時告訴挪威電視頻道TV2：「門鈴在我不想要開門的時候響了。」

法新社報導，根據挪威警方，事發當時，一名30幾歲的烏克蘭籍水手正在值班，他聲稱自己睡著了，警方依「航行疏失」罪名對他提出控告。

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負責救援行動的公司BOA Offshore主管告訴法新社，除了為減輕船首重量而卸除的貨櫃外，其它貨櫃仍在船上，將於今晚卸貨，這次救援行動僅花了30分鐘，船隻剛重新浮起，正在進行檢查。

對於這艘貨輪脫淺的消息，海柏格今天告訴挪威廣播公司（NRK）：「很高興能打招呼，但現在是說再見的時候了。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140527