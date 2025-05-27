早安世界》陸配拍攝小學生直播 北市警查出2女依法送辦
陸配拍攝小學生直播 北市警查出2女依法送辦
民進黨北市議員許淑華5月中旬舉報，疑有中國抖音直播主在台北市民生社區一帶拍攝學生，畫面除出現在台灣現場直播的字詞，還介紹學校周邊環境，家長、志工勸阻無效，直到聽到要報警才關掉直播。警方循線追查，行為人分別為52歲劉姓陸配和25歲戴女，26日依涉嫌妨害秘密罪及違反兒童及少年福利與權益保障法，將劉女函送偵辦，戴女則涉及北市松山區三民路、健康路口一案，也移送北檢偵辦及函報北市府裁處。（看完整報導）
今氣溫回升 29日又有鋒面中部以北偏涼、西半部防豪雨
中央氣象署表示，今天清晨北部仍偏涼，東北季風減弱，白天氣溫回升，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區及中南部山區有局部較大雨勢；28日下半天水氣漸增，西半部山區防大雨；29日鋒面通過，全台各地應留意局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區可能有大雨或局部豪雨。（看完整報導）
中山大學研究證實夜市空污會滲透鄰近室內 可能傷兒童肺功能
國立中山大學一份跨校合作研究指出，夜市是台灣與亞洲多國獨具特色文化場域，但夜市活動排放懸浮微粒與氣體污染物，不僅會滲透至鄰近家庭室內環境，甚至會對兒童肺功能造成不良影響，成為潛在健康風險。研究團隊建議鄰近住家在夜市營業時段減少開窗通風、使用具濾淨功能空氣清淨機，或避免兒童在夜市營業期間於戶外長時間活動。目前新北、桃園、台中及高雄市政府都設有相關輔導機制，主要夜市的管委會也要求攤商安裝各種防制油煙設備。（看完整報導）
豐原私立托嬰虐童案14人受害 台中市府共罰129萬勒令停辦
台中市豐原區一家私立托嬰中心發生幼童遭施虐案件。台中市政府調查有14名孩童受害，裁罰業者及托育人員共新台幣129萬元，並勒令托嬰中心自8月1日起停辦。市府提到，托嬰中心負責人和陳姓、劉姓、曾姓托育人員的姓名都將公告，民眾搜尋「CRC聯合國兒童權利公約資訊網」首頁的「裁罰公布」專區即可檢閱公開資訊。（看完整報導）
川普同意暫緩對歐盟50%關稅至7月9日 雙邊儘速談判
美國總統川普先前不滿與歐盟談判無進展，揚言6月1日起對來自歐盟的進口商品課徵50%關稅。不過，他25日表示歐盟執行委員會主席范德賴恩來電要求延後課徵關稅的日期，他同意暫緩至7月9日。川普說，范德賴恩表示雙方將迅速展開談判。雖然歐盟是美國最大的貿易夥伴之一，但川普長期以來都批評美國與歐盟的貿易關係不公平。（看完整報導）
外媒：小米玄戒O1晶片用台積電技術 美恐禁合作
中國小米日前發布自行研發的3奈米製程SoC晶片「玄戒O1」，成為繼華為之後，中國第2家自研SoC晶片並投入商用的科技企業。綜合外媒報導，「玄戒O1」使用了台積電的先進3奈米製程，相關單位擔心小米的技術可能流向其他中國公司，美國川普政府可能不會忽視此事，台積電有可能被禁止與小米合作。（看完整報導）
日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 須加讀音、限制「閃亮名」
日本修正後的戶籍法26日正式實施，戶籍的國籍欄標示從「國籍」修改為「國籍・地域」，台灣人可在戶籍的國籍欄登記「台灣」二字。修法也規定名字必須加上讀音，且必須是一般認可的發音，對令人困擾的「閃亮名（キラキラネーム）」設下限制。「閃亮名」主要取自動漫角色名稱或外國語，並使用與一般讀音不同的漢字來命名。（看完整報導）
104歲羽球老頑童林友茂世壯運秀球技 滿意揮拍對手接不到
104歲「羽球老頑童」林友茂在世壯運攜手奧運雙金名將李洋征戰表演賽，聯手以11比9擊敗李洋父親李峻淯、李洋高中羽球教練鄭永成的組合。他笑說，這個年紀能站在場上已經不容易，最滿意自己揮拍能讓對手接不到。這位金氏世界紀錄認證最年長的羽球運動員笑著說，很榮幸跟李洋搭配，賽前就覺得獲勝機率超過50%。（看完整報導）
端午節連假省道估30日湧觀光車潮 易塞路段看這裡
端午連續假期5月30日開始，交通部公路局預估，觀光旅遊車潮將在5月30日至31日湧現，返回工作地車潮則從5月31日下午至6月1日陸續出現，民眾請先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。公路局也已協調國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次、98萬座位數，歡迎民眾多加利用。（看完整報導）
專訪／轉機地位起飛 華航董事長：台灣有長程航線優勢
華航董事長高星潢接受中央社專訪時表示，隨著香港轉機地位弱化，來台轉機旅客量能仰角上攻，正可發揮既有的時間帶與長程航線優勢。根據統計，桃園國際機場2024年轉機人次突破670萬，比疫情前的2019年大幅增加55%。高星潢看好台灣在疫後的轉運地位，他說，「台灣是一個島嶼，一飛出去就是要飛遠」「哪裡有市場、就飛向哪裡」。（看完整報導）
開箱老照片》李鎮源獲賴和特別獎
「台灣新文學之父」賴和右手行醫、左手執筆，是日治時期最具台灣精神的典型人物，曾擔任《台灣民報》藝文欄主編，是帶動台灣新文學走向蓬勃的領導者。2001年5月，中研院院士李鎮源獲頒賴和特別獎，因病住院他堅持坐著輪椅親自受獎，並用顫抖的聲音一再叮嚀台灣所有的醫師，要重視醫德，並呼籲學界要讓台灣文化重生。（看完整報導）
Podcast》張惠菁睽違六年推新書 《與我平行的時間》 探索自我與時間邊境
作家張惠菁的書寫有獨樹一幟的人文深度，題材往往發自她對當代人類生存狀態微細而敏感、特殊的觀察，曾榮獲聯合報文學獎、時報文學獎等多項肯定。睽違6年，張惠菁推出散文作品《與我平行的時間》，以內在眼睛觀看世界，探索自我與時間邊境。在本集文化普拉斯中，她談到創作時的心境、日常寫作的節奏，也分享了自己如何看待過去與當下。（收聽Podcast）
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- 早安世界》陸配拍攝小學生直播 北市警查出2女依法送辦2025/05/27 07:33
- 2025/05/26 07:45
- 2025/05/25 07:50
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