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北市民生社區疑中國直播主拍小學生 警加強巡守

2025/5/16 10:28（5/16 10:45 更新）
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（中央社記者劉建邦台北16日電）議員指疑中國直播主在民生社區附近拍小學生。北市警今天表示，有女子在國小附近拍攝，將加強校園巡守，未經同意拍攝有侵害肖像權嫌疑，在網路散布兒童影像恐觸法。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，收到家長反映在民生社區一帶，疑有中國抖音直播主狂拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播的字詞，還介紹學校周邊環境，並清楚拍攝到小朋友的臉。

許淑華指出，現場家長、志工當時發現此狀況，立即阻止此名直播主拍攝，但此人屢勸不聽且態度囂張，直到家長提及若持續拍攝就報警，此人才關掉直播。另有網友提及曾在社區附近學校看到同樣狀況。

她說，令人擔憂的是，此名中國直播主是否會至台北市其他學校拍攝學童，讓家長恐慌不安，呼籲北市府應調閱校園附近監視器畫面，並通知當事人說明，若有違法應處罰，別讓同樣狀況再發生。

轄區台北市警察局松山分局透過訊息表示，15日上午8時許獲報，台北市民生東路4段附近巷弄發生因拍攝導致吵架糾紛，員警據報到場後，拍攝人已先行離開。

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警方指出，事發時為國小學童的上學時間，經調閱監視器畫面發現，確實有1名女子持自拍棒並徒步沿路拍攝，將擴大調閱監視器畫面加強偵辦，並增加校園周邊巡守次數。

松山警分局表示，若未經他人同意拍攝有侵害肖像權嫌疑，同時在網路散布兒童影像可能觸犯兒童及少年福利與權益保障法，拍攝影片時應注意並尊重他人權益。（編輯：戴光育）1140516

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