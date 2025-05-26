日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 須加讀音、限制「閃亮名」

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本修正後的戶籍法今天正式實施，戶籍的國籍欄標示從「國籍」修改為「國籍・地域」，台灣人實質可在戶籍的國籍欄登記「台灣」二字。修法也規定名字必須加上讀音，且是一般認可的發音，對令人困擾的「閃亮名」設下一定限制。

在日本外務省提供的「婚姻屆」（結婚登記）表格，明確寫著當事者的一方是外國人的情況，在本籍欄只要寫下「國籍何國」。由於日本的戶籍法原則上只承認國名，因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」，但從今天起，國籍欄將可以標示「國籍．地域」，因此將可以登記「台灣」。

圖為日本現行的「結婚登記」表格部分內容，第3項括號內的說明變更為「國籍・地域」。（圖取自日本外務省網頁www.mofa.go.jp）

（圖取自日本外務省網頁www.mofa.go.jp）

除此之外，今天正式實施的修正後戶籍法，新增「名字的讀音」欄位。過往出生證明上沒有姓名的讀音欄，這次修法後也要求填寫姓名的讀音，而且規定讀音必須是「一般認可的讀音」，對於特殊的「閃亮名（キラキラネーム）」加以限制。

キラキラ原本是「閃亮」的意思，但「閃亮名」主要取自動漫角色名稱或外國語，並使用與一般讀音不同的漢字來命名。或許父母原意是希望給孩子一個獨一無二的名字，但這些不尋常的名字，反而讓人難以閱讀。

常見例子包括原本唸作ai的漢字「愛」要讀成「Love」，唸作tsuki的「月」讀成「Luna」，又或是「光宙」讀作「皮卡丘」等。

戶籍所在地的市區町村，會向各戶寄送預計登記讀音的通知書，如果有錯誤可以申請更正，如果在明年5月25日之前沒有提出更正，就會依照通知書上的內容登記姓名讀音。

法務部在指導分針中規定，名字讀音的審查標準為收錄在常用辭典中的讀音，姓名讀音如果會混淆社會秩序，或是在常識上無法接受，將不被允許。

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舉例來說，讀音與漢字意義毫無關聯，像是「太郎」想要讀作「George」或「Ｍichael」。或是在讀音裡面明顯加入了其他詞語，例如取名「健」，發音卻想要讀作「健一郎」。又或是容易造成書寫錯誤的名字，例如取名為「鈴木」卻想讀做「Sato（佐藤）」等，會遭到駁回。

此外，如果具有反社會意義，或是可能對兒童未來產生不良影響的讀法也被明確禁止。（編輯：陳承功）1140526