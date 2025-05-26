早安世界》29日鋒面再臨防豪雨 端午連假水氣減高溫30度以上

29日鋒面再臨防豪雨 端午連假水氣減高溫30度以上

中央氣象署表示，26日仍受東北季風影響，中部以北仍偏涼，低溫約攝氏19至22度，中部地區留意雨勢，其他地區也有零星短暫陣雨。27日東北季風減弱，除東半部與恆春半島，各地區多雲到晴；29日受鋒面影響，全台天氣不穩定，易有陣雨或雷雨；30日起的端午節3天連假期間，水氣逐日減少，預估各地高溫可回升至攝氏30度以上。（看完整報導）

林昀儒高承睿遭日本組合逆轉 桌球世錦賽男雙奪銀

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿25日在桌球世錦賽男雙金牌戰，以2比3遭日本組合篠塚大登、戶上隼輔逆轉，以銀牌作收，這是台灣桌球男雙睽違12年，再度站上世錦賽頒獎台。這是繼今年初在新加坡大滿貫賽奪銀之後，林昀儒、高承睿第2次合作，教練王翊澤認為，2人在金牌戰帶著與對手拚搏的心態應戰，只是很可惜沒辦法拿下冠軍，但強調他們的表現無可挑剔。總統賴清德也在臉書發文恭喜，大讚林昀儒與高承睿展現運動家風範。（看完整報導）

統一發票114年3-4月開獎 全聯花8元買報紙中千萬特別獎

114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，中獎者僅消費新台幣8元購買自由時報，就獲得特別獎1000萬元；特獎200萬開出門市為南投文昌，幸運中獎者消費22元購買飲料，獲得特獎200萬元。（看完整報導）

無照駕駛擬比照酒駕懲處 可扣牌扣車、累犯罰鍰無上限

交通部長陳世凱25日表示，擬將無照駕駛比照酒駕方式加重懲處。交通部指出，預計推出「道路交通管理處罰條例」修法草案，將無照駕駛視為與酒駕一樣的危險駕駛，目前研擬只要抓到就可扣牌、扣車；累犯處罰鍰金額無上限；車主連帶重罰等，草案估6月底送行政院。（看完整報導）

興達、大林燃煤機組遭指偷開 台電：依法使用

台灣在5月17日停止核能發電之後，供電穩定議題備受關注，有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，更稱高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，已啟動發電8次，罔顧南部人安全與健康。台電25日發布新聞稿澄清，緊急備用機組啟動均為合法合理，絕非偷運轉，且台電致力於空污排放減量，近年來高雄地區電廠減排近8成，是台電空污減幅最大的時期。（看完整報導）

就業金卡破萬張李多慧、魔獸都有 百國搶拿日本第3印度人數飆

行政院自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可四證合一的「就業金卡」，自2024年正式核發逾萬張、國籍數破百，持卡人以美國籍為大宗，約佔25%，其次依序是香港與日本，而印度的持卡人數飆升，來到第4名。擁有就業金卡的不乏高人氣偶像，包含前NBA球星魔獸、韓國啦啦隊李多慧。（看完整報導）

哈佛大學與中國關係密切 曾提供新疆生產建設兵團培訓

川普政府22日取消哈佛大學招收外國學生的資格，理由是助長反猶主義及與中國共產黨合作，但這一命令目前已遭聯邦法官否決。路透社報導稱，哈佛大學與中國的關係由來已久，像是該校被指2020至2024年間，為新疆生產建設兵團官員提供公共衛生培訓，而這一兵團正是被美國因新疆人權而制裁的對象。台灣林姓女學生也透露，自己遲遲未收到學生簽證。（看完整報導）

俄軍對烏克蘭發動開戰來最大規模空襲 13死數十傷

烏克蘭空軍25日指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔，釀13人死亡、數十人受傷；烏軍共擊落了俄方45枚飛彈和266架攻擊無人機。就發射的武器數量而言，這是俄羅斯全面侵略烏克蘭以來所發動的最大規模空襲。（看完整報導）

兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」

坎城影展24日閉幕式，得獎名單出爐。伊朗異議導演賈法潘納希以「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯），在坎城影展上獲得最高榮譽金棕櫚獎，他表示，這個獎項「不只是屬於我個人」，而是要獻給無法工作的伊朗電影人；賈法潘納希先前曾2度入獄，並於2010年被禁止拍攝電影20年，更透露包括女演員哈迪斯帕克巴坦等幾名團隊成員都已被伊朗當局傳喚接受訊問。（看完整報導）

童偉格「西北雨」入圍捷克翻譯獎 唯一華語作品獲選

台灣作家童偉格的小說「西北雨」捷文譯本入圍2024年「約瑟夫榮曼翻譯獎」，是本屆入圍名單中唯一的華語作品。「西北雨」以父親與家族為題材，書寫個人記憶與成長的經驗，用抒情的筆法呈現幽暗與哀傷，獲台灣文化部「翻譯出版獎勵計畫」的支持，並由捷克麋鹿出版社出版成捷文版。（看完整報導）

開箱老照片》歌壇姐妹花楊小萍楊雅卉

台灣演藝圈姊妹檔眾多，本名楊秀華的楊小萍家中有11個兄弟姐妹，17歲考入藍天康樂隊，之後擔任統一舞蹈團團長，曾演出「全家福」、「五色仙女」等作品，成名後也不遺餘力提攜妹妹楊雅卉。楊小萍特殊的鼻音和轉音唱腔唱紅許多經典歌曲，包含「今夜雨濛濛」、「酒醉的探戈」等，後因時常參加海內外義演活動，獲得「慈善歌后」稱號。（看完整報導）

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