兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」
2025/5/25 13:06（5/25 13:46 更新）
（中央社坎城24日綜合外電報導）伊朗異議導演賈法潘納希（Jafar Panahi）在坎城影展上獲得最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）後，今天向法新社表示，他「一點也不」害怕返回伊朗。
賈法潘納希被問到以「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯）摘下金棕櫚獎後是否會擔心時，他答道：「一點也不。明天我們就要離開坎城回伊朗。」
他說，這個獎項「不只是屬於我個人」。
他告訴法新社說：「這個獎是獻給現在無法工作的所有伊朗電影人，而我們希望伊朗的全體電影人都能工作。」
賈法潘納希先前曾兩度入獄，並於2010年被禁止拍攝電影20年。
伊朗通訊社（IRNA）報導表彰賈法潘納希獲獎，並刊登他的照片。
報導指出：「全球最大的電影節為伊朗電影創造歷史。」並回顧1997年伊朗電影大師阿巴斯奇亞洛斯塔米（Abbas Kiarostami）首次在坎城影展上獲獎的過往。
像他之前的作品一樣，賈法潘納希秘密拍攝「這只是一場意外」。本週稍早賈法潘納希透露，演員和團隊都面臨著「壓力」。
影片來源：The Upcoming
賈法潘納希在記者會上表示，包括女演員哈迪斯帕克巴坦（Hadis Pakbaten）等幾名團隊成員都已被伊朗當局傳喚接受訊問。
透過 Google News追蹤中央社
哈迪斯帕克巴坦對媒體說：「自從電影宣布入選（坎城影展）後，我們就面臨各種壓力、威脅，甚至遭到約談。」
她說：「一開始我很害怕。我還年輕，也擔心家人受到牽連。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140525
延伸閱讀25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城「左撇子女孩」再奪坎城影展金鐵道獎 導演鄒時擎盼觀眾感受真實台灣伊朗暫釋諾貝爾獎得主穆哈瑪迪就醫 UN籲改無條件自由為自由平等抗爭 艾米尼與伊朗女性運動獲歐盟沙卡洛夫獎伊朗女性獲國際和平獎 人權運動者：政府懼怕人民
- 兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」2025/05/25 13:06
- 2025/05/25 09:15
- 2025/05/25 05:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
第78屆坎城影展 主要得獎名單