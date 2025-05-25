兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎城24日綜合外電報導）伊朗異議導演賈法潘納希（Jafar Panahi）在坎城影展上獲得最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）後，今天向法新社表示，他「一點也不」害怕返回伊朗。

賈法潘納希被問到以「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯）摘下金棕櫚獎後是否會擔心時，他答道：「一點也不。明天我們就要離開坎城回伊朗。」

他說，這個獎項「不只是屬於我個人」。

他告訴法新社說：「這個獎是獻給現在無法工作的所有伊朗電影人，而我們希望伊朗的全體電影人都能工作。」

賈法潘納希先前曾兩度入獄，並於2010年被禁止拍攝電影20年。

伊朗通訊社（IRNA）報導表彰賈法潘納希獲獎，並刊登他的照片。

報導指出：「全球最大的電影節為伊朗電影創造歷史。」並回顧1997年伊朗電影大師阿巴斯奇亞洛斯塔米（Abbas Kiarostami）首次在坎城影展上獲獎的過往。

像他之前的作品一樣，賈法潘納希秘密拍攝「這只是一場意外」。本週稍早賈法潘納希透露，演員和團隊都面臨著「壓力」。

影片來源：The Upcoming

賈法潘納希在記者會上表示，包括女演員哈迪斯帕克巴坦（Hadis Pakbaten）等幾名團隊成員都已被伊朗當局傳喚接受訊問。

透過 Google News 追蹤中央社

哈迪斯帕克巴坦對媒體說：「自從電影宣布入選（坎城影展）後，我們就面臨各種壓力、威脅，甚至遭到約談。」

她說：「一開始我很害怕。我還年輕，也擔心家人受到牽連。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140525