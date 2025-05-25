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第78屆坎城影展 主要得獎名單

2025/5/25 09:15（5/25 09:37 更新）
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導演尤沃金提爾24日以「情感價值」拿下坎城影展評審團大獎。（美聯社）
導演尤沃金提爾24日以「情感價值」拿下坎城影展評審團大獎。（美聯社）
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（中央社坎城24日綜合外電報導）第78屆坎城影展（Cannes Film Festival）今天閉幕，以下是本屆坎城影展主要獎項得獎名單：

金棕櫚獎（Palme d'Or）：賈法潘納希（Jafar Panahi，伊朗）／「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯）

評審團大獎（Grand Prix）：尤沃金提爾（Joachim Trier，挪威）／「情感價值」（Sentimental Value）

最佳導演獎（Best director）：克雷貝梅東薩費柳（Kleber Mendonca Filho，巴西）／「密探」（The Secret Agent）

執導「密探」的克雷貝梅東薩費柳獲得最佳導演獎肯定。（美聯社）
執導「密探」的克雷貝梅東薩費柳獲得最佳導演獎肯定。（美聯社）

最佳男主角獎（Best actor）：華格納穆拉（Wagner Moura，巴西）／「密探」

最佳女主角獎（Best actress）：納迪亞梅麗緹（Nadia Melliti，法國）／「最小的女兒」（The Little Sister，暫譯）

最佳劇本獎（Best screenplay）：達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne，比利時）／「年輕的母親」（Young Mothers，暫譯）

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評審團獎（Jury prize）：奧利佛勒賽（Oliver Laxe）／「接近終點」（Sirat，西班牙－法國）；瑪莎席林斯基（Mascha Schilinski）／「望向太陽」（Sound of Falling，德國）

評審團特別獎：畢贛（中國）／「狂野時代」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140525

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