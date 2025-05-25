第78屆坎城影展 主要得獎名單
2025/5/25 09:15（5/25 09:37 更新）
（中央社坎城24日綜合外電報導）第78屆坎城影展（Cannes Film Festival）今天閉幕，以下是本屆坎城影展主要獎項得獎名單：
金棕櫚獎（Palme d'Or）：賈法潘納希（Jafar Panahi，伊朗）／「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯）
評審團大獎（Grand Prix）：尤沃金提爾（Joachim Trier，挪威）／「情感價值」（Sentimental Value）
最佳導演獎（Best director）：克雷貝梅東薩費柳（Kleber Mendonca Filho，巴西）／「密探」（The Secret Agent）
最佳男主角獎（Best actor）：華格納穆拉（Wagner Moura，巴西）／「密探」
最佳女主角獎（Best actress）：納迪亞梅麗緹（Nadia Melliti，法國）／「最小的女兒」（The Little Sister，暫譯）
最佳劇本獎（Best screenplay）：達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne，比利時）／「年輕的母親」（Young Mothers，暫譯）
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評審團獎（Jury prize）：奧利佛勒賽（Oliver Laxe）／「接近終點」（Sirat，西班牙－法國）；瑪莎席林斯基（Mascha Schilinski）／「望向太陽」（Sound of Falling，德國）
評審團特別獎：畢贛（中國）／「狂野時代」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140525
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