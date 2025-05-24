加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

坎城影展放映短暫中斷 閉幕日遇大停電影響16萬戶

2025/5/24 21:35（5/24 22:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國坎城24日發生停電，圖為停電期間商店人員在門口等候。（美聯社）
法國坎城24日發生停電，圖為停電期間商店人員在門口等候。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎城24日綜合外電報導）法國蔚藍海岸度假勝地坎城附近地區今天發生嚴重大停電，就在坎城影展閉幕日，影展上午場電影放映一度短暫中斷。主辦單位表示，閉幕典禮不會受到影響。

法新社報導，不願意透露姓名的警方消息人士告訴法新社，附近塔訥龍村（Tanneron）變電所失火導致這起於上午10時剛過發生的停電事故，並說變電所可能遭縱火攻擊。

法國電網營運公司全國電力傳輸網絡（RTE）指出，坎城（Cannes）及周邊地區約有16萬戶家庭受到影響。

坎城影展（Cannes film festival）主辦單位表示，已經「切換到替代電力供應，這使我們能夠在正常情況下維持今天原定活動和放映，包括閉幕典禮」。

google news透過 Google News追蹤中央社

這個星光熠熠度假勝地的交通號誌故障，引發怨聲載道，一條主要街道商家被迫歇業。

影展電影院上午場放映活動一度因切換到發電機供電而短暫中斷。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140524

#坎城影展
#法國
#停電
延伸閱讀
西班牙葡萄牙大停電波及馬德里網賽 歐盟稱無跡象是網攻25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城坎城影展紅毯有新規 荷莉貝瑞大裙襬禮服束高閣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：