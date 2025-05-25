坎城影展復電 伊朗片「只是一場意外」奪金棕櫚獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎城24日綜合外電報導）坎城影展今天一度遭遇地區大停電，不過當地恢復供電後，伊朗導演賈法潘納希的「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯）在影展閉幕式勇奪最高榮譽金棕櫚獎。

法新社報導，賈法潘納希（Jafar Panahi）接過獎座時呼籲伊朗人放下歧見並為「自由」而努力。他透過翻譯表示：「讓我們撇開所有的問題、所有的歧見。眼前最重要的是我們的國家，和我國的自由。」

男主角獎方面，以電視影集「毒梟」（Narcos）闖出國際知名度的巴西影星華格納穆拉（Wagner Moura），今天以「密探」（The Secret Agent）中的精湛演出獲頒大獎。

執導「密探」的克雷貝梅東薩費柳（Kleber Mendonca Filho）則是獲得最佳導演獎肯定。

法國的納迪亞梅麗緹（Nadia Melliti）以初登銀幕作品「最小的女兒」（The Little Sister）摘下最佳女主角獎。

她擊敗的競爭對手包括「去死吧，我的愛」（Die My Love）的好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、日本導演早川千繪新作「雷諾瓦」（Renoir）中的12歲童星鈴木唯，以及「情感價值」（Sentimental Value）的美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）。

納迪亞梅麗緹上台領獎時說：「今晚能夠來到這裡、有機會參與這部非常美麗的作品，我感到非常榮幸。」

坎城閉幕式是這個充滿戲劇性一天的最後一幕，這個法國南部海濱城市今天遭遇5個多小時的大停電，警方正在偵辦是否是人為縱火所造成。

檢察官和地方官員指出，為坎城供電的塔訥龍村（Tanneron）一座變電站疑似遭到縱火攻擊，而盧貝新城（Villeneuve-Loubet）一座高壓電線塔的支柱也被切斷。

透過 Google News 追蹤中央社

當地政府告訴法新社，坎城市中心西北方約12公里的塔訥龍變電站凌晨2時左右發生火災，7輛消防車到現場灌救後於上午7時撲滅火勢。

法國電網營運公司「全國電力傳輸網絡」（RTE）指出，這次停電有16萬戶家庭受到影響。（譯者：蔡佳敏/核稿：洪培英）1140525