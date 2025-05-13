李察吉爾蘇珊莎蘭登連署 影星齊聲譴責加薩種族滅絕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎城12日綜合外電報導）坎城影展（Cannes Film Festival）前夕，好萊塢明星李察吉爾（Richard Gere）和蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）等350多位電影界人士今天發表公開信，譴責加薩的「種族滅絕」。

法新社報導，這封由多個親巴勒斯坦活躍團體發起、並發表在法國「解放報」（Liberation）和美國「綜藝」」（Variety）周刊的公開信寫道：「加薩發生種族滅絕時，我們不能保持沉默。」

連署人包括西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）和曾勇奪坎城影展金棕櫚獎的瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Ostlund），他們譴責加薩攝影記者哈蘇納 （Fatima Hassouna）之死。

時年25歲的哈蘇納是紀錄片Put Your Soul on Your Hand and Walk的主角，該片由伊朗導演法爾西（Sepideh Farsi）執導，將於15日在坎城影展首映。

以色列上月空襲擊中哈蘇納在加薩北部的家，哈蘇納和10名親人一同喪生。就在一天前，坎城影展ACID單元（ACID Cannes）公布入選片單，入選作品包括這部紀錄片。

透過 Google News 追蹤中央社

法爾西樂見她的電影帶來迴響，但呼籲坎城影展主辦單位，譴責以色列對加薩這塊飽受摧殘的巴勒斯坦領土的持續轟炸。

她告訴法新社：「（在這樣的時刻）需要有一個真正的聲明，只說『這個電影節不涉政治』毫無意義。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140513