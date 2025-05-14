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坎城影展茱麗葉畢諾許悼記者 勞勃狄尼洛批川普

2025/5/14 09:07
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（中央社坎城13日綜合外電報導）法國坎城影展今天在濃濃政治味下登場，茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）向已故巴勒斯坦攝影記者致敬，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）則是再度槓上美國總統川普。

綜合法新社和路透社報導，「英倫情人」（The English Patient）女星茱麗葉畢諾許是本屆坎城影展評審團主席，她在眾星雲集的開幕式中哀悼加薩攝影記者哈蘇納（Fatima Hassouna）之死。

哈蘇納上個月與家人命喪以色列空襲，得年25歲；過世前一天，以她為主角的紀錄片剛獲選在坎城首映。

茱麗葉畢諾許情緒激動地說，哈蘇納「今晚原本應該與我們同在」。這位法國女星還說：「世界每個區域，藝術創作者無不日復一日地打拚，把抵抗精神轉化為藝術創作。」

她同時短暫提到遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）擄走的以色列人質。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列並擄走大批人質，掀起以色列報復行動的加薩戰爭。

此外，老牌影星勞勃狄尼洛今天在開幕式中，從曾經同台飆戲的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）手中接過象徵終身成就獎的坎城榮譽金棕櫚獎。

現年81歲的勞勃狄尼洛曾在電影「計程車司機」（Taxi Driver）有爆炸性演出，他現實生活中也常重砲批評川普，是對這位總統最直言不諱的美國影壇人士之一。

這位老牌影星說「在我的國家，我們正為民主奮力拚鬥」來對抗一位「庸俗的總統」。

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這位演出作品還包括「蠻牛」（Raging Bull）、「四海好傢伙」（Goodfellas）和近期「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）等的影星說，川普「刪減對藝術、對人性和對教育的資金和支持，如今又宣布對在美國境外製作的電影課徵100%關稅」。

他說：「創作無價，但顯然可以成為抽關稅對象。」他呼籲「所有關心自由的人」挺身抗議川普。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140514

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