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川普揚言對海外拍攝電影課稅 成法國坎城影展熱議話題

2025/5/12 17:41
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）美國總統川普揚言對海外拍攝電影徵收100%關稅，此舉可能加劇歐洲與美國電影產業之間的緊張關係，也成為將於13日登場的法國坎城影展（Cannes Film Festival）熱議話題。

法新社報導，川普（Donald Trump）4日發文表示，他希望對「在外國製作」的電影徵收100%關稅。這項政策導致電影院和製作公司本就不被看好的前景更加黯淡。

儘管多數觀察人士認為這項政策行不通，但仍可能動搖目前高度全球化且仰賴開放貿易的電影產業。

服務於市場研究公司Comscore的馬爾蒂（Eric Marti）表示：「這將成為坎城影展的一大話題。我們有點困惑，不曉得這項措施實際上將如何執行。」

坎城影展向來力挺獨立藝術電影，並同時保留部分展映計畫給美國電影公司產製的好萊塢（Hollywood）大片，以吸引更多觀眾。

川普長期對電影製作外移表達擔憂。他就任前不久即宣布任命演員梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、強沃特（Jon Voight）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔任「特別大使」，要讓好萊塢「恢復到比以前更大、更好、更強！」

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此外，美國共和黨政府也把歐盟（EU）保護並促進歐洲電影產業發展的法規視為攻擊目標，這是川普「讓美國再次偉大」（MAGA）計畫的其中一環。

美國電影協會（Motion Picture Association，MPA）和美國導演工會（Directors Guild of America，DGA）等美國產業團體也已開始遊說川普政府，以抗議歐盟的保護規範。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140512

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