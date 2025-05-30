早安世界》世界動物衛生組織授證 台灣成亞洲唯一豬隻3大疫病非疫區
世界動物衛生組織授證 台灣成亞洲唯一豬隻3大疫病非疫區
在法國巴黎召開的世界動物衛生組織（WOAH）年會台灣時間29日下午4時15分舉行授證儀式，正式認定台灣為「豬瘟非疫國」，也是亞洲唯一的「三大豬病非疫區」，非洲豬瘟、傳統豬瘟與口蹄疫都已根絕。農業部表示，這不僅是防檢疫戰略的重要成果，也為台灣豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路。行政院長卓榮泰也透過臉書發文表示台灣防疫有成，並感謝前行政院長蘇貞昌等歷任行政團隊的努力。（看完整報導）
端午連假平地好天氣 首日國道11路段易壅塞
30日是端午節3天連假首日，中央氣象署表示，各地雨勢逐漸趨緩，白天氣溫也會回升。端午連假大致天氣穩定，6月1日有水氣，要留意午後雷陣雨。至於路況，交通部高速公路局預估國道有11路段容易壅塞，建議駕駛人如果要使用西部國道南向，儘量在上午6時前或中午12時後出發，國5南向可趁上午5時前或下午5時後出發。（看完整報導）
盧比歐：美國將「大力撤銷」中國學生簽證 強化審查程序
美國國務卿盧比歐28日表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者，「我們也將修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查。」美聯社報導，中國是美國第2大國際學生來源國，僅次於印度。2023至2024學年期間，逾27萬名中國學生在美就讀 ，約占美國所有外國學生的4分之1。美國國務院發言人布魯斯29日表示，美國不會容忍中國共產黨「利用」美國的大學，以及竊取美國研究成果及智慧財產等行徑。（看完整報導）
COVID疫情可能超過去年夏季高點 羅一鈞：各國致重症率未見增加
國內COVID-19疫情升溫，衛福部預估此波疫情將在6月底、7月初達高峰，台灣目前主流本土變異株為NB.1.8.1，與鄰近國家相同。世界衛生組織評估它具有較高的傳播力及免疫逃脫能力，但未觀察到致重症率增加，且抗病毒藥物和本季新冠疫苗均仍有效。衛福部表示，疫情可能超過去年夏季疫情高點，已強化醫療及防疫物資盤點與整備，也呼籲民眾接種疫苗並自主配戴口罩。（看完整報導）
原聲合唱團唱進梵蒂岡 林佳龍：最溫暖動人文化外交
台灣「原聲童聲合唱團」在梵蒂岡開唱，26日在聖伯多祿大教堂內快閃演出，27日與知名梵蒂岡「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」聯合演出，28日參加教宗良十四世公開接見活動，驚喜獲得安排在典禮前，為在場數萬朝聖者高歌布農族歌曲「拍手歌」。外交部長林佳龍表示，這是跨越語言與文化，展現最溫暖動人的文化外交。（看完整報導）
3體系未防止剴剴遭保母虐死 監院糾正衛福部與雙北市政府
男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳虐待死亡。監察院29日召開記者會表示，「剴剴」在衛福部監督的兒盟收出養服務、新北市府脆弱家庭服務、台北市府居家托育服務3個體系下，仍受虐致死，衛福部與雙北市府未即時檢討且缺乏橫向聯繫，監院通過糾正，並將兒盟社工違失移請台北地院參酌。（看完整報導）
台鐵太魯閣號事故49死 李義祥肇事逃逸二審加重判12年6月
台鐵太魯閣號事故釀49死，一審依過失致死等罪判處違法施工的工地主任李義祥7年10月徒刑，移工華文好無罪；經上訴，二審29日改判李義祥12年6月徒刑，華文好維持無罪，可上訴。花蓮高分院指出，李義祥犯過失致死罪部分維持一審的5年徒刑；違反政府採購法妨害投標罪部分改判10月徒刑。至於肇事逃逸部分，二審認為李義祥肇事後未通報救護列車人員，反而離開事故邊坡，違反停留現場、即時協助救護被害人義務，改判有罪，處7年徒刑。（看完整報導）
桃機第3航廈分階段啟用 北登機廊廳擬於9月15日前營運
國發會29日宣布均衡台灣重大建設的列管案件重要階段性成果，交通方面逐步實現南北雙空港大計畫，以及推動淡江大橋及其聯絡道路建設計畫。其中，桃機第3航廈將分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域，預計9月15日前啟用。民眾過去到較遠的登機門需要搭接駁車，未來可以透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。此外，高雄機場新航廈工程第1期建設計畫也將在2032年完成，預期也能有效帶動使用人次。（看完整報導）
日千元鈔「神奈川沖浪裏」國寶在台灣 故宮南院展出江戶浮世之美
故宮南院「江戶浮世之美」30日開展，浮世繪、屏風等218組件建構出江戶時期東京繁華樣貌。策展人故宮南院副研究員朱龍興表示，東京昔日被譽為「東方威尼斯」，是一座充滿沼澤河川的城市，展品將引領觀眾回到江戶時期的城市風光。朱龍興特別推薦焦點展件、日本出光美術館所藏鳥瞰17世紀江戶的「江戸名所圖屏風」筆繪珍品，屏風展開近1000公分，被日本列為重要文化財。另外，重要展品還包括2024年登上千元日幣的葛飾北齋版畫「神奈川沖浪裏」。（看完整報導）
NBA雷霆打爆灰狼 睽違13年晉級總冠軍賽
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆29日祭出強悍團隊防守，上半場就打爆明尼蘇達灰狼，早早奠定勝基，最後以124比94勇奪西區冠軍，睽違13年挺進總冠軍賽。值得一提的是，根據美媒ESPN統計，雷霆這次季後賽已經4度大勝對手超過30分以上，確定締造NBA季後賽史上最多紀錄。（看完整報導）
開箱老照片》金門國家公園標誌
1982年起，台灣陸續成立國家公園，其中以戰地風光、海上公園著稱的金門國家公園除了戰役紀念史蹟、傳統聚落及文物外，在地質上由花崗片麻岩構成的丘陵地形，自然環境特殊，為候鳥遷徙中繼站，具有研究及解說價值。金門國家公園的標誌以傳統閩南式建築的馬背造型，搭配代表吉祥的紅色構成整體圖案主軸，突顯金門豐富的人文史蹟與傳統聚落，外圈則以綠色代表金門亦有豐富的自然資源。（看完整報導）
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- 早安世界》世界動物衛生組織授證 台灣成亞洲唯一豬隻3大疫病非疫區2025/05/30 07:27
- 2025/05/29 07:36
- 2025/05/28 07:49
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