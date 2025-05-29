加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

桃機第3航廈分階段啟用 北登機廊廳擬於9/15前營運

2025/5/29 16:29（5/29 17:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發會29日舉行均衡台灣重大建設記者會。桃機第3航廈分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域。圖為國發會管制考核處處長李奇（圖）以網站示意圖解釋，桃機北登機廊廳預計9月15日前啟用。中央社記者蘇思云攝 114年5月29日
國發會29日舉行均衡台灣重大建設記者會。桃機第3航廈分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域。圖為國發會管制考核處處長李奇（圖）以網站示意圖解釋，桃機北登機廊廳預計9月15日前啟用。中央社記者蘇思云攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）國發會今天針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳，民眾走到較遠的登機門無須搭乘接駁車，淡江大橋則預計今年底完工，明年3月通車。

國發會結合相關部會共同推動「均衡台灣重大建設」，引導北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、宜花東屏南及澎金馬等六大區域產業發展，並透過推動跨區域基礎建設，達成增就業、提薪資、繁地方的3大目標。

國發會今天舉行均衡台灣重大建設記者會，針對交通運輸、文化設施、水資源、居住社宅、醫療資源等5大面向分享計畫成果。

國發會管制考核處處長李奇表示，交通方面逐步實現南北雙空港大計畫，以及推動淡江大橋及其聯絡道路建設計畫。

國發會29日針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳。圖為桃機第3航廈興建工程2024年8月進度。（中央社檔案照片）
國發會29日針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳。圖為桃機第3航廈興建工程2024年8月進度。（中央社檔案照片）

其中，桃機第3航廈採分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域，預計9月15日前啟用北登機廊廳。李奇表示，希望在中秋節、國慶日前就可營運，可增加8個登機門，民眾過去到較遠的登機門需要搭接駁車，未來可以透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。

此外，高雄機場新航廈工程第1期建設計畫也將在2032年完成，李奇指出，可擴大機場使用範圍，預期也能有效帶動使用人次。

至於淡江大橋規劃今年底前主橋段完工，李奇表示，預計明年3月通車，可節省淡水到八里車程時間約25分鐘，並改善淡海新市鎮聯外交通。

文化設施部分，李奇說明，台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫，希望串連苗栗火車頭園區、屏東潮州鐵道園區等，讓各地居民對鐵道文化有所認識。

google news透過 Google News追蹤中央社

在供水部分，國發會指出，前瞻經費挹注桃園至新竹備援管的完工，成功使竹科度過百年大旱，另外，大安大甲溪聯通管預定在2026年底通水，透過闢建大甲溪輸水管，將提升大甲溪水源運用率及供水能力，增加每天25.5萬噸供水。

居住社宅方面，國發會表示，「百萬租屋家庭支持計畫」預計將在2032年前實現直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補助50萬戶，總共100萬戶的目標。（編輯：潘羿菁）1140529

#李奇
#淡江大橋
#桃機
#國發會
#社宅
#桃園機場第3航廈
延伸閱讀
桃機北廊廳最快第3季啟用 各航空班機都可停靠淡江大橋淡水端橋面板閉合 拚115年3月通車鐵道博物館員工澡堂修復 陳建仁促結合職工文化政府強化投資要素前瞻相挺 助竹科度過百年大旱百萬租屋計畫 住都中心：社宅興建用地已盤點規劃113年公建執行金額7392億 創17年新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：