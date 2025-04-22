桃機北廊廳最快第3季啟用 各航空班機都可停靠

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）桃園國際機場北登機廊廳預定啟用時間是第3季或第4季，根據桃機公司規劃，各家航空公司的班機都可停靠。

桃機第3航廈採分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域，桃機公司年初已宣布下半年啟用。

根據桃機公司提供的最新資料，目前北登機廊廳已在鋪設雙向電動步道，啟用時間是第3季或第4季。

根據桃機公司規劃，已確定第3航廈由華航、長榮、星宇3家國籍航空公司進駐；不過，南北登機廊廳則配合航務分配，彈性使用，各家航空公司，包括外籍航空的班機都可停靠，考慮旅客及航空公司的便利性最重要，尤其尖峰時段，可減少使用需要接駁的遠端機坪。

桃機公司也已規劃好第3航廈登機廊廳的登機口編號，接序與其相連的第2航廈，北廊廳從D11到D18，南廊廳從C11到C18。另第3航廈還有5個提供單走道飛機停靠的西側廊廳，登機口編號為F1到F5。

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因第3航廈主體航廈、南廊廳及西側廊廳預計2027年才啟用，北登機廊廳先啟用後，使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第2航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，也要到第2航廈提取行李。

機場公司年初發布新聞稿，北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第2航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，確保所有旅客都能順利且輕鬆完成旅程。（編輯：李淑華）1140422