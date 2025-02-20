113年公建執行金額7392億 創17年新高

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國發會今天指出，113年整體公共建設計畫經費超過新台幣7800億元，執行金額約7392億元，創近17年新高，執行率也超過93%；政府持續推動之下，今年不少重要公建陸續完工、啟用及商轉，如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機等。

國發會今天舉行第126次委員會議，並於會中報告113年整體公共建設計畫執行情形。去年整體公共建設計畫執行金額約7392億元，創近17年新高，整體公共投資維持高檔。

國發會主委劉鏡清表示，去年底已完成多項重大公共建設，如台鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納6000人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展；屏東王船文化館的開幕，保存台灣宗教文化中重要的王爺文化；國道3號大溪交流道南出銜接台66線系統匝道通車，則紓解平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象。

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展望2025年，國發會指出，今年有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等，如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台76線西庄至西湖路段等。

不過中央政府今年總預算遭立法院大幅凍刪，劉鏡清也請各部會督導所屬機關，預先部署完工啟用前的準備作業，以求計畫如期如質達成預期效益，並請各部會規劃因應預算刪減的對策，務必妥善排列資源配置的優先順序，盤點必要經費，盡最大努力讓國家建設能夠穩步向前推展，發揮最大綜效。（編輯：楊凱翔）1140220