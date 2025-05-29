北部降雨趨緩中南部山區仍要防雨 端午連假平地好天氣

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（中央社記者余曉涵台北29日電）中央氣象署表示，鋒面通過後會逐漸移動到巴士海峽，北部雨勢今天晚間逐漸趨緩，其他地區明天白天也會逐漸趨緩。端午連假大致天氣穩定，6月1日則有水氣，要留意午後雷陣雨。

受到鋒面影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台中市山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

中央氣象署預報員劉沛滕向媒體表示，今天鋒面通過後，會逐漸來到巴士海峽，但北側仍有雲系通過會帶來降雨，預估北台灣在今天晚上過後雨勢會逐漸趨緩，其他地區則要到明天白天才會趨緩。

劉沛滕說，明天白天，花蓮、台中跟南部地區還有局部雨勢，山區也還有些微水氣，西半部的台南以北平地則轉為多雲到晴的天氣型態；溫度上早晚受到東北季風影響比較涼，尤其今天晚上到明天清晨，中部以北低溫攝氏19度到23度，明天白天起氣溫逐步回升。

劉沛滕指出，明後天鋒面到了巴士海峽後會逐漸減弱，天氣趨於穩定，部分山區有降雨機會，6月1日因為南風帶來水氣，各地要留意午後雷陣雨，氣溫上也會較為悶熱。

劉沛滕說，6月2日及6月3日西南風帶來水氣，中南部有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區雨勢較為明顯，有局部大雨機率。

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劉沛滕表示，6月4日受到下一波鋒面影響，各地容易下雨，西半部、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨機率，6月5日鋒面通過台灣，中南部要留意降雨。

另外，劉沛滕說，6月1日到6月3日金門及馬祖要留意局部霧跟低雲，台東在6月2日到3日則有焚風機率。（編輯：吳素柔）1140529