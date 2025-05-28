端午連假台北小旅行 口琴六重奏、極光特展登場

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）端午節連假將至，台北市觀傳局結合多處景點推出城市小旅行企劃，可在故宮B1大廳聆賞口琴六重奏，或至台北市立天文科學教育館看極光特展等。

端午連假將至，台北市觀傳局結合台北城內多處景點，推出仲夏端午「FUN」電一夏的城市小旅行企劃，包含30日端午節前夕，將在故宮B1大廳舉辦「故宮仲夏樂」口琴音樂會，可自由入座，聆賞口琴六重奏。

國立歷史博物館搭配推出端午節選品好康優惠活動，31日端午節當天，在博物館商店消費滿新台幣500元，即贈限量粽子造型香包一個；5月30日至6月1日連假期間，若在荷悅餐廳點荷花套餐，即贈綠豆糕一份。

怕天氣熱的人，可到台北市立天文科學教育館觀賞極光特展，且在5月30日至6月1日還推出「燭龍慶端午」系列活動，內含極光特展特別導覽及闖關活動。

喜歡在戶外逛市集的人，觀傳局推薦30日可到西門紅樓的北廣場走訪創意市集，現場有免費體驗「野生生物絹印DIY課程」，可讓舊衣物重拾風采，31日下午，則在紅樓16工房1樓中庭舉辦「日常野草-端午艾草沐浴包日DIY課程」。

大型購物中心也有活動將登場，包含美麗華百樂園在5月30日至6月1日間，在海景大道舉辦「粽情粽意端午市集」，有多樣手作小物、吸睛造景及街頭藝人演出。

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台北101觀景台現正舉辦「超級機器人傳奇特展」，包含無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大高人氣主題IP進駐，並有專案優惠價，可約好友同行回憶童年時光。

愛踏青的人，觀傳局說，芝山文化生態綠園即日起至5月31日止，免費入園參觀，可多加把握。（編輯：張銘坤）1140528