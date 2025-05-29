雙鐵端午預估疏運540萬人次 陳世凱籲戴口罩

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（中央社記者余曉涵台北29日電）端午連假明天起展開，台鐵及高鐵預估，單日最高載運量分別為82.5萬及31.6萬人次，疏運期總計540萬人次。交通部長陳世凱今天呼籲，近期COVID-19疫情升溫，返鄉時應戴口罩。

今年端午節3天連假從明天起到6月1日，陳世凱今天前往台北車站視察台鐵、高鐵等疏運狀況。

根據台鐵及高鐵簡報，雙鐵今年端午單日輸運量都比去年端午節疏運量高。

台鐵預估，今年端午節每日平均載客量為77.4萬人次，全線單日最高載客量出現在今天估計為82.5萬人，推估將較去年端午連假約增加9%。

高鐵方面，預估單日載運量最高為31.6萬人次將落在6月1日，北上最高量也將落在6月1日，預估將有19.1萬人。

陳世凱說，端午連假民眾出遊意願高，不過，今明兩天將是連假期間雨勢最為明顯的時候，提醒疏運單位要預先準備好，避免雨勢出現的交通中斷風險。

陳世凱表示，由於目前許多民眾透過1968App掌握即時路況，因此希望未來不論省道、台鐵或高鐵，有任何狀況都可以提供給使用1968的民眾參考。

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陳世凱表示，交通部員工都會在端午連假期間堅守崗位，讓疏運可以順暢，國道客運推出6折優惠，呼籲不趕時間的民眾可以改搭乘國道客運。

由於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，陳世凱提醒搭車返鄉或在國道服務區的民眾戴口罩，各單位也可以主動提醒民眾戴口罩。（編輯：管中維）1140529