英超利物浦奪冠遊行汽車衝撞47傷犯嫌被捕 警研判非恐攻

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（中央社利物浦26日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽利物浦隊今天在利物浦市中心遊街慶祝奪冠期間發生汽車衝撞事件，造成47人受傷，其中27人送醫，53歲英國白人犯嫌遭逮捕，警方研判與恐攻無關。

綜合路透社和法新社報導，警方表示，他們已逮捕「1名來自利物浦（Liverpool）地區的53歲英國白人男子」，據信是駕駛汽車衝撞大批遊行民眾的犯嫌。

20名傷者當場接受治療，救護車人員說另有27人送醫，4人是孩童；1名孩童和1名成年人傷勢嚴重。當時有4人卡在車下，必須由消防人員救出。

社群媒體上影片顯示，汽車將現場民眾撞飛。車子停下來時，憤怒的球迷湧上前，開始打破車窗，警方介入以免他們碰到駕駛。

英國麥西塞德郡（Merseyside）助理警察局長席姆斯（Jenny Sims）告訴媒體：「我們研判這是個別事件，目前未在尋找其他涉案的人。這起事件不屬於恐怖主義行徑。」

英國今天是春季國定假日，大部分民眾都休假，數十萬名球迷聚集在利物浦市中心，爭睹利物浦隊和球團人員帶著英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍獎盃搭乘敞篷巴士遊街。

目擊者告訴媒體，搭載隊員的巴士才經過水街（Water Street），短短幾分鐘後就發生汽車衝撞群眾事件。

48歲英國男子拉希德（Harry Rashid）說：「一切發生得非常快，我們起初聽到民眾摔到汽車引擎蓋上砰、砰、砰的聲音。當時很可怕，可以聽到駕駛猛撞群眾的聲音。」

麥西塞德郡警方呼籲民眾冷靜，不要臆測事發經過。

利物浦足球史如今又蒙上一層悲劇陰影。

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1989年，英國雪菲爾（Sheffield）希爾斯伯勒（Hillsborough）球場發生踩踏事件，導致97名利物浦球迷喪生。這起英國體育史上最嚴重的災難也造成760多人受傷，至今仍在這座港口城市留下傷痕。

更早之前，在1985年，比利時布魯塞爾的赫賽爾體育場（Heysel Stadium）發生利物浦與尤文圖斯（Juventus）球迷混戰，一道牆倒塌，造成39人死亡，其中多數為義大利球迷。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140527