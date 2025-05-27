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興達備載機組發電有限制 陳其邁：要求台電嚴格遵守

2025/5/27 12:27（5/27 13:31 更新）
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高雄市長陳其邁27日接受媒體聯訪表示，台電備載機組有發電限制，會要求台電嚴格遵守。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月27日
高雄市長陳其邁27日接受媒體聯訪表示，台電備載機組有發電限制，會要求台電嚴格遵守。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）對於興達電廠機組遭指偷開，高雄市長陳其邁今天表示，台電啟動備載機組發電，均有公開資訊，不存在「偷開」問題；備載機組也有發電限制，會要求台電公司嚴格遵守。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，台電興達、大林電廠機組已轉為備載，根據規定，備載機組在緊急備用狀況下，1年僅能發電720小時，而且第1季、第4季不能發電，這些也會要求台電嚴格遵守。

陳其邁並指出，興達電廠第3、第4號機組操作許可證屆期後，由經濟部核定轉為備用發電設施；台電啟動備載機組發電，除事先通知市府環保局，也即時在網站公開發電資訊，不存在「偷開」問題。

他說，為改善空污，市府從民國110年2月即要求台電規劃3、4號機組於今年除役，此一立場從未改變，3、4號機被經濟部核定轉為備用，市府也持續嚴格監控；台電的燃煤電廠要申請展延，市府也都不同意。

陳其邁並強調，各縣市用的電，應自己負責，「不可能說這長達40年來、50年來，高雄市拚命發電，當然污染一定會留給地方，這個對高雄市來講是不公平」。

市府環保局表示，高雄市歷年都是發電量大於用電量，相比台中市則是發電量不足以滿足其電力使用量，以去年為例，高雄市發電量480億度，用電量320億度，高達160億度寶貴電力被拿去支援其他縣市。

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環保局也強調，台電會在評估備轉容量不足前2至3天，事先通知環保局將啟動備用機組，市府也透過自動監測設施嚴格監督；今年興達電廠3、4號機組運作期間，排放濃度都低於高雄市電力業加嚴排放標準。

環保局指出，另外，根據環境部5月23日至25日監測數據，高雄市空氣品質為綠色等級至黃色普通等級，空品並無明顯變化。（編輯：陳仁華）1140527

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陳其邁
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