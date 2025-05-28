管碧玲：中國偷渡案2年27案 配備模組化不排除系統性操作

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（中央社記者王揚宇台北28日電）近期頻傳中國籍人士搭橡皮艇偷渡事件，外界質疑是否有系統性操作。海洋委員會主委管碧玲今天說，以過去2年累積27個案例來看，偷渡者來自15個省分，且配備相當模組化，不排除有系統性操作，相關案件檢方偵辦中。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議併案審查國家海洋科技營運中心設置條例草案，管碧玲等人列席。

管碧玲會前接受媒體聯訪，對於近期頻頻發生中國橡皮艇偷渡事件，是否是對岸的系統性操作等議題，作相關說明。

管碧玲說，「我們當然都不排除」，相關案件檢察官在指揮辦案、海巡署在行政調查中。針對海巡部分，會用最嚴格標準檢視執法過程有無疏失，以及該如何精進，至於檢察官指揮辦案部分，因為偵查不公開，不允許對外說明。

針對偷渡案件，管碧玲認為，以過去2年來看，共有27個案，分布來源多達15個省分，甚至有非常內陸的省分、一個省來一個，這種分布很難用政治經濟、社會的條件來解釋。

管碧玲說，偷渡者的說法、偷渡來者的配備相當模組化，因此她曾說不排除有系統性操作，這一切也都是兩岸灰色襲擾事件中，需要做的防範措施。

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台灣漁船20日遭日本扣押經提擔保金後獲釋，中國外交部23日稱「中方已向日方提出嚴正交涉」。外交部當時回應，長久以來台日間針對海事議題一向溝通無礙，無需中方介入，中方也無權干涉台日兩國交涉事務。

針對此案，管碧玲說，「我們對於釣魚台的主權沒有話說，我們要宣示釣魚台主權」，但在國際之間，主權爭議的執法由兩國協議，因此執法歸執法、主權歸主權。這次案件中，「我們完全按照兩國協議在暫定執法線內、暫定執法線外」，發生案件的標準作業程序，過程中都有協助。（編輯：萬淑彰）1140528