中國男搭漁船換貨輪偷渡高雄 玩2個月自首判拘30天
2025/5/21 12:12（5/21 13:06 更新）
（中央社記者洪學廣高雄21日電）中國籍李姓男子從福建搭漁船出海，並登船上了一艘坦尚尼亞籍貨輪，跟著進入高雄港，隨後在旗津整整玩了2個月自首；高雄地院依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。
高雄地方法院審理時，法官雖審酌他趁原登船的坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」進入高雄港區停泊之際，離船登岸進入台灣領土，有害政府對於入出國管理正確性，但考量犯後坦承犯行，據此依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。全案可上訴。
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判決指出，中國籍李男民國112年9月間經由綽號「小陳」的中國籍人士介紹，自中國福建省福州市某沙岸海邊搭乘漁船出海，並順勢登船上停泊在台灣海峽某處坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」，同年10月7日再隨「祥運輪」進入高雄港內。
但「祥運輪」進港停泊後，因機舵故障未獲合格憑證，即將進行船隻拆解作業，李男卻未申請入境許可，就在去年9月間透過「小陳」媒介，與綽號「威廉」的黃姓男子接洽，並由黃男安排下船，前往高雄旗津區一間民宿居住，整整在國內玩了2個月，直至同年11月13日，李男才自行前往內政部移民署高雄港國境事務大隊自首。（編輯：陳仁華）1140521
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