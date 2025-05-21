加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
央行副總裁：主權基金不應由央行主導 不宜無償撥用外匯存底
首頁 / 社會

中國男搭漁船換貨輪偷渡高雄 玩2個月自首判拘30天

2025/5/21 12:12（5/21 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國籍李姓男子從福建搭漁船出海，並登船上了一艘坦尚尼亞籍貨輪，並跟著進入高雄港，隨後在旗津整整玩了2個月自首。高雄地院（圖）依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。（中央社檔案照片）
中國籍李姓男子從福建搭漁船出海，並登船上了一艘坦尚尼亞籍貨輪，並跟著進入高雄港，隨後在旗津整整玩了2個月自首。高雄地院（圖）依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）中國籍李姓男子從福建搭漁船出海，並登船上了一艘坦尚尼亞籍貨輪，跟著進入高雄港，隨後在旗津整整玩了2個月自首；高雄地院依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，法官雖審酌他趁原登船的坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」進入高雄港區停泊之際，離船登岸進入台灣領土，有害政府對於入出國管理正確性，但考量犯後坦承犯行，據此依違反入出國及移民法判拘30天，可易科罰金。全案可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決指出，中國籍李男民國112年9月間經由綽號「小陳」的中國籍人士介紹，自中國福建省福州市某沙岸海邊搭乘漁船出海，並順勢登船上停泊在台灣海峽某處坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」，同年10月7日再隨「祥運輪」進入高雄港內。

但「祥運輪」進港停泊後，因機舵故障未獲合格憑證，即將進行船隻拆解作業，李男卻未申請入境許可，就在去年9月間透過「小陳」媒介，與綽號「威廉」的黃姓男子接洽，並由黃男安排下船，前往高雄旗津區一間民宿居住，整整在國內玩了2個月，直至同年11月13日，李男才自行前往內政部移民署高雄港國境事務大隊自首。（編輯：陳仁華）1140521

#內政部
#小陳
#國境事務大隊
#福建省
#高雄地方法院
#高雄地院
#旗津區
延伸閱讀
中國男恰逢中國宣布軍演前夕偷渡金門 遭檢聲押海巡證實「山東凱哥」大園岸際拍片 是否偷渡待查2中國人搭橡皮艇偷渡上岸 海巡署：不排除中共襲擾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：