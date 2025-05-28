鋒面影響西半部防豪雨 深夜至29日上半天雨勢明顯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署表示，鋒面今天晚間接近，深夜至明天上半天雨勢最明顯，各地都有機會大雨，西半部可能達到豪雨等級；端午連假天氣回穩，連假第2天起各地高溫可回升至攝氏30度以上。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚鋒面逐漸接近，雨勢愈晚愈明顯，這波鋒面結構佳，各地易有短延時強降雨，今天深夜至明天上半天雨勢最大，預估明天晚間鋒面進入巴士海峽，雨勢由北而南趨緩。

張竣堯提醒，明天天氣不穩定，各地都容易有陣雨或雷雨，而且會有局部大雨，西半部地區可能有局部豪雨。

張竣堯說，端午連假期間，5月30日鋒面南移至巴士海峽，南部、花東地區及中部山區易有短暫陣雨，其他地區為多雲；5月31日水氣更少，僅花東、恆春半島有局部短暫雨；6月1日為南部、花東地區有局部短暫陣雨，留意午後熱對流，各山區有局部短暫雷陣雨。

張竣境指出，6月2、3日風向轉偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；3日晚間又有鋒面接近，4日受鋒面影響，但快速移動的鋒面預估僅影響1天，然而鋒面結構佳，各地要留意顯著降雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣溫部分，張竣堯說，明天鋒面影響，北台灣偏濕涼、整天約22至25度，其他地區白天高溫約26至30度；明晚鋒面通過後，東北季風接力，各地夜晚清晨低溫約20至23度，高溫約28至30度，類似氣溫會持續至31日清晨。

至於未來一週，31日白天起溫暖炎熱，各地高溫都在30度以上；接著6月1日轉偏南風，6月2、3日偏西南風，氣溫再上升，各地高溫32至35度，台東地區可能會有焚風發生；預估6月4日鋒面通過才會再降溫。（編輯：陳清芳）1140528