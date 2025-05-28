吳德榮：鋒面接近愈晚雨愈大 29日防雷擊強風及瞬間強降雨

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮表示，鋒面今天逐漸接近，雨勢愈晚愈大；明天鋒面影響，有大範圍降雨、且有劇烈天氣發生的機率；端午連假天氣由北而南逐漸回穩，轉為晴朗炎熱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面逐漸接近、雲層增厚，零星降雨的範圍逐漸向南擴展，降雨機率愈晚愈高，雨勢於今天晚間起明顯增大。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）的條件，但挾南方水氣，將有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」，例如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

他表示，端午連假首日（30日）鋒面已在巴士海峽、繼續南移，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假第2天（31日）各地晴朗穩定，天氣轉熱；連假第3天（6月1日）各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，6月2、3日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」，水氣漸多、不穩定度提高，午後局部降雨漸趨活躍。

他指出，6月4日「梅雨季」第5波「移動性」鋒面南下，明顯降雨；6月5、6日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地好轉，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。（編輯：戴光育）1140528