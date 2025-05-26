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吳德榮：29日鋒面再臨 各地慎防劇烈天氣

2025/5/26 08:34（5/26 08:41 更新）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮表示，今天北台灣雲量多、仍有局部短暫雨；下一波鋒面29日影響，各地慎防劇烈天氣；端午連假鋒面南移至巴士海峽，各地逐漸轉為晴時多雲天氣，氣溫逐日回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面減弱，北台灣雲量多、偶有局部短暫雨，中南部大氣不穩定，近山區仍有小範圍對流發展的機率；氣溫稍回升、北台灣仍偏涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣回穩、氣溫升，山區午後偶有局部短暫陣雨；28日另一波鋒面接近，雲量逐漸增多，局部短暫陣雨的機率、愈晚愈提高。

吳德榮指出，29日「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而滯留）的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

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吳德榮說，端午連假首日（30日）鋒面已在巴士海峽、繼續南移，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假後兩天（31日、6月1日）各地晴時多雲，逐日轉熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，6月2至4日各地晴熱如夏，不穩定漸提高，午後的局部降雨、有逐日漸增的趨勢。（編輯：方沛清）1140526

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