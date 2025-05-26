中部以北濕涼下探20度 桃園台中7縣市防強風

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（中央社台北26日電）中央氣象署預報，今天水氣偏多，北部地區有陣雨、中部及東半部地區有局部短暫陣雨；凌晨發布陸上強風特報，台中等7縣市亮黃燈防強風；中部以北等地區濕涼，低溫下探攝氏20度。

氣象署預報，今天受到東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，北部地區有陣雨，中南部山區有短暫陣雨，上述區域有局部較大雨勢發生的機率，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象署預報，東北季風帶來涼空氣，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚涼，中部以北及東半部低溫約20至22度，南部約23、24度，白天在北部及宜蘭地區整天濕涼，高溫約22、23度，中部及花東地區約25至28度，南部地區高溫仍可達30度左右。

離島天氣，氣象署預報，澎湖為陰天，23至27度；金門為陰天，20至25度；馬祖為陰時多雲，21至24度。

氣象署預報，東北風偏強，凌晨發布陸上強風特報，桃園市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為黃色燈號，這7縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響空氣品質，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

其中，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140526