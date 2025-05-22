梅雨汛期登山 林保署南投分署籲準備工作絕不可少

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投林業分署今天提醒，梅雨季山區持續或瞬間豪陣雨，易造成溪水暴漲及土石崩落，提醒入山前查詢天氣預報、告知親友登山計畫、攜帶足夠裝備、避免單獨行動，降低風險。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，每年春夏相交4至5月間，有持續滯留鋒降水或間歇豪雨，易造成溪水暴漲及土石崩落，提醒山友雨季入山須高度重視準備工作，確認具攀登經驗、技術裝備及生存技能，並由具經驗領隊帶領，以降低登山風險。

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南投分署建議，登山申請前先檢核領隊確實具高山訓練技術能力及所有隊員攀登能力，出發前並確認查詢天氣預報與警戒資訊、告知親友登山行程及預計去返時間並遵守入山入園申請規定、攜帶足夠且熟練操作各項登山專業裝備、避免單獨行動並依個人狀況選擇適當路線，同行隊員也擁有基本急救知識。

南投分署長李政賢表示，若登山時發現天氣快速惡化應立即中止行程，尋找安全地點避難，並設法聯繫外界求援；呼籲所有山友，雨季期間山區環境多變，登山、健行等戶外活動應秉持「安全第一」原則，審慎評估風險與妥善規劃動線，避免疏忽造成遺憾。（編輯：陳仁華）1140522