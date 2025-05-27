吳德榮：29日鋒面影響慎防劇烈天氣 端午連假轉熱

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮今天說，29日將有鋒面影響慎防劇烈天氣；端午連假首日南部仍有局部短暫陣雨，後2天大致為晴時多雲，天氣偏熱；估6月4、5日又有下一波鋒面抵達，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面南移至巴士海峽，各地白天起氣溫回升，午後山區偶有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天另一波鋒面逐漸接近，愈晚雲量愈多，局部降雨機率愈晚愈高；29日「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

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吳德榮表示，端午連假首日（30日）鋒面在巴士海峽、繼續南移，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假第2天（31日）各地晴朗穩定，天氣轉熱；連假第3天（6月1日）各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣偏熱。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，6月2、3日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫偏高，水氣增多、不穩定提高，午後的局部降雨漸趨活躍；6月4、5日另一波鋒面抵達，不過模式將持續調整，應續觀察。（編輯：方沛清）1140527