鋒面來襲 水利署召開防汛整備會議防強降雨

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（中央社記者劉千綾台北28日電）因應鋒面逐漸接近，經濟部水利署今天上午召開防汛整備視訊會議，嚴陣以待可能發生的淹水風險。水利署表示，水庫管理單位審慎操作，也要求各河川分署提前完成防災整備，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，注意橫移門操作時機。

水利署長林元鵬今天上午邀集所屬各河川及水資源等分署召開視訊會議，林元鵬表示，今天下午西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨；29日鋒面通過，影響程度將會最為劇烈，各地易有短延時強降雨等劇烈天氣現象，中部以北地區不排除有短延時大豪雨發生的可能，南部地區亦須注意對流移入時造成的顯著雨勢。

林元鵬也要求，各河川分署提前完成防災整備，主動聯繫地方水利首長預防掌握災點，必要時提供抽水機、防水擋板等需求，並提醒適時啟動抽水站及抽水機，預為放空滯洪池，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，注意橫移門操作時機。

在供水方面，水利署也透過新聞稿表示，請各水庫管理單位審慎操作，位於北部的水庫必要時需要調節水位，也提醒民眾在水庫發布警報時，要盡速遠離河道以策安全；中南部水庫因蓄水量百分比相對較低，期待這次降雨能有所挹注，水利署力求穩定供水，守護珍貴水資源。

因時序已接近端午連假，林元鵬呼籲，水利署員工更應加強警戒，與地方政府密切保持聯繫，隨時注意氣象動態變化，做好充足準備，嚴陣以待，確保各項應變工作能保障人民生命安全。

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水利署表示，為提前防護，各河川分署辦理擴大疏濬作業，全國河川疏濬工程統計至今年5月25日已執行1885萬方，超前進度約33%，有效改善通洪斷面。

此外，水利署表示，利用科技防災已設置2055部淹水感測器，運用物聯網隨時監控淹水動態；358個河川水位監視站與連結9365支攝影機影像，即時監看AI辨識。水利署大型移動抽水機98部已完成檢整，隨時可支援地方政府緊急抽水；易淹水地區成立572個水患自主防災社區，協助地方政府在地防災，另有1483名防汛護水志工共同執行水利防災工作，透過企業合作協力，提升全民防災快速應變。（編輯：林淑媛）1140528