指中國違反初步貿易協議 川普：相信會跟習近平通話

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國總統川普今早指控中國違反雙方達成的初步貿易協議，並說「當好人到此為止」。川普下午進一步表示，北京違反了協議中的一大部分，相信他會跟中國國家主席習近平通話，希望可以解決問題。

川普（Donald Trump）早上在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「2週前中國處於嚴重的經濟險境！我訂的超高關稅讓中國幾乎不可能在世界最大市場美國做生意。」

他說，這對中國帶來毀滅性打擊，許多工廠關閉。為了不讓中國陷入「非常糟糕的情況」，因此與中國達成1份「快速協議」。

川普表示，這份協議讓一切迅速穩定下來，中國運作恢復如常，但「壞消息是，中國全然違反了與我們的協議。對有些人來說，這或許並不意外。當好人到此為止！」

川普下午和閃辭政府職務的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）一同在白宮橢圓形辦公室舉行記者會。對於媒體問及中國違反貿易協議一事，川普表示，「他們違反了協議的一大部分」，但未進一步說明北京違反的具體內容。

他說，相信他會跟習近平通話，希望可以解決這個問題。

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美中官員5月10日、11日在瑞士舉行貿易會談，會後雙方發表聯合聲明，美國對中國銷美商品關稅從145%降至30%；中國對美國銷中商品關稅從125%降至10%，為期90天。另外，美中也將建立對話機制討論經貿關係。

在美中關稅戰暫時休兵之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天表示，美國與中國的貿易談判「稍微停滯」，最終若要達成協議，很可能需要川普和習近平直接參與。（編輯：徐睿承）1140531