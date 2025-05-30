中國防長董軍缺席香格里拉對話受關注 官媒：無需過度解讀

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（中央社台北30日電）北京6年來首次不派防長出席香格里拉對話而引關注，官媒環球時報引述軍事專家說，西方派員參見北京香山論壇的情況「大家心知肚明」，因此無需過度解讀共軍國防大學代表團參加香會。

中國國防部昨天宣布，共軍國防大學代表團將參加在新加坡舉行的 香格里拉對話 香格里拉對話 香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，自2002年起每年在新加坡舉行，是亞太地區重要的安全論壇。會議聚集各國國防部長、軍事首長與國防專家，討論印太戰略、南海航行自由、朝鮮半島安全情勢、海事安全合作等區域安全議題。 看更多 關閉 ，間接證實外電先前披露中國國防部長董軍不會出席的消息。

環球時報說，香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）從2002年首次舉辦至今，中國議題一直占據不可或缺的地位。每年中國派出什麼規格代表團出席香會都受到外界高度關注，但事實上共軍赴香會的代表團規格並未固化。

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，「中國防長參加香會是熱點，中國防長不參加香會也是新聞，無論是哪種情況，高關注度都折射出中國巨大的國際影響力」。

報導也引述未具名的中國軍事專家說，中國軍方參與各類國際和地區對話交流平台，代表團成員都是根據工作需要而進行安排。

這名專家說，「無論派什麼級別、什麼人員參會，都是代表中國軍方出席的，都要向與會各國宣傳構建人類命運共同體的理念和三大全球倡議精神，闡述我國外交政策和國防政策，表達我國對核心利益的堅定原則立場，對地區和國際熱點焦點問題的基本看法」。

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周波也說，從歷史上看，共軍派員參加香會各種級別的人選都有。無論什麼級別的人員出席，都表明共軍和各方對話交流增進友誼的態度，「我們同樣也歡迎各國的軍方和學者來中國參加北京香山論壇對話會」。

香格里拉對話由英國智庫「國際戰略研究院」（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年自今天至6月1日舉行。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140530