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研究：安全前景黯淡 亞洲國家擴大軍備支出

2025/5/28 13:58
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（中央社香港28日綜合外電報導）根據一項新研究，部分亞洲國家正在大幅提升武器採購與軍事研發支出，藉由試圖強化自身國防產業，以及擴展對外工業合作關係，以應對日益嚴峻的安全情勢。

路透社報導，總部位於倫敦的國際戰略研究所（IISS）今天發布年度「亞太地區安全評估」報告指出，儘管區域各國最終目標是實現自給自足，外部產業支援依然至關重要。

報告寫道：「近期的烏克蘭與中東衝突、美中戰略競爭加劇，以及亞太地區安全局勢惡化，可能促使國防產業夥伴關係應運而生。」

報告還說，一觸即發的熱點引發安全競爭態勢，促使各國發展軍事能力以因應相關問題。

報告指出，2022至2024年間，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等東南亞主要國家的國防採購和研發支出增加27億美元，達到105億美元。

儘管如此，這些國家2024年的國防支出平均占國內生產毛額（GDP）的1.5%，這項數據在過去10年間相對穩定。

根據這份在新加坡本週末舉行年度香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）前發布的報告，亞太國家仍高度依賴進口大部分的主要武器與裝備。

這些武器裝備包括潛艦、戰機、無人機、飛彈，以及用於監控與情報蒐集的先進電子系統等。

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報告指出，儘管歐洲企業透過技術轉移、合資企業與授權組裝交易，在亞太地區發揮顯著且不斷擴大的影響力，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也日益活躍，積極拓展影響力。

阿聯如今與多個夥伴建立多元合作網絡，包括中國兵器工業集團以及印度國營飛機製造商印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140528

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