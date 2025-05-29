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TikTok收購印尼最大電商 當局調查認定存壟斷風險

2025/5/29 20:40（5/29 20:58 更新）
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中國字節跳動公司旗下的TikTok於2024年1月以8.4億美元收購Tokopedia的75.01%股份。（路透社）
中國字節跳動公司旗下的TikTok於2024年1月以8.4億美元收購Tokopedia的75.01%股份。（路透社）
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（中央社雅加達29日綜合外電報導）印尼反托拉斯當局表示，中國短影音平台TikTok去年收購印尼最大電子商務平台Tokopedia，存在壟斷風險。

路透社報導，中國字節跳動公司旗下的TikTok於2024年1月完成一項交易，以8.4億美元收購GoTo旗下電商公司Tokopedia的75.01%股份。

印尼反托拉斯當局昨天表示，該局在調查過程中發現市場集中度顯著上升，並存在因市場主導地位，導致收購後商品價格上升的可能性。

TikTok婉拒對此發表評論，Tokopedia則未能立即回應評論請求。

反托拉斯當局根據調查結果，有權裁定違反競爭法，並施以罰款或發布行政禁令。

印尼反托拉斯當局對TikTok和Tokopedia列出多項要求清單，其中包括確定支付與物流系統的開放性，並且禁止自我偏好（self-preferencing）和掠奪性定價行為。

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印尼反托拉斯當局還要求這2家公司每3個月提交1次月報，為期2年，並提供收購前後物流和支付合作夥伴的名單及協議文件。

下一次聽證會將於6月10日召開。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140529

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