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TikTok被迫關新電商服務 印尼部長控違規未改善

2024/2/20 15:19
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（中央社雅加達20日綜合外電報導）印尼中小企業部部長德登今天表示，中國短影音平台TikTok在投資印尼最大電子商務平台以重啟網路購物業務後，仍然違反印尼禁止在應用程式（App）內交易的規定。

路透社報導，印尼去年以保護小型商家和用戶個資為由禁止在社群媒體平台網購後，TikTok被迫關閉在印尼相對較新的電商服務TikTok Shop。

印尼科技集團GoTo上個月表示，中國北京字節跳動公司旗下的TikTok已完成去年12月協議的交易，以8.4億美元收購GoTo旗下電商公司Tokopedia的75.01%股份。

德登（Teten Masduki）在去年禁令祭出前經常發言反對TikTok Shop，他告訴記者，TikTok還是沒有遵守規定。

他說：「貿易部長必須斥責TikTok，使其遵守規定，否則…政府威信會受損。」

TikTok駐印尼代表未立即回應路透社置評請求。

印尼貿易部表示仍在考慮如何妥善因應此事。

TikTok去年曾說打算在東南亞投資數十億美元，包括在東南亞最大經濟體印尼投資。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1130220

#TikTok
#印尼
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