金融時報：中國防長將缺席香格里拉對話

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（中央社台北20日電）據英國金融時報，中國國防部長董軍不會出席下週於新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。這除了打破北京多年來由防長出席這項亞洲安全論壇的慣例，也正逢中共總書記習近平持續整肅共軍高層之際。

金融時報（FT）今天發自華府的報導引述多名消息人士做了上述披露。

香格里拉對話由英國智庫「國際戰略研究院」（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年預計本月30日至6月1日登場。此外，香格里拉對話是美中防長近年難得的主要對話平台，兩國已逾10年未派防長互訪。

5名知情人士說，北京已向新加坡方面透露董軍將不會出席；其中一名知情人士雖提到中國當局仍可能改變決定，但也表示在距離會議僅約兩週的情況下，中方改變決定的可能性極低。

董軍傳出將缺席香格里拉對話的時機正逢習近平持續整肅共軍高層之際，而董軍去年也曾傳出受到調查，但消息人士指董軍已通過初步審查。

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報導說，中方此時若選擇不派出防長，恐錯失爭取地區形象的機會。美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫柏（Zack Cooper）表示，在川普政府掀起貿易戰、部分國家質疑美國角色之際，中國原本可藉由這次論壇強調其在印太的可靠性與參與度，如今卻錯失宣傳時機。

報導引述一名美國官員表示，美方尚未接獲董軍不出席的正式通知。在中國防長預期將缺席下，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）據指將出席並發表演說；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將於本月30日的會上演講。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140520