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蒲亭將訪北韓 美國日本南韓擬舉行自由刀刃軍演

2024/6/14 17:29（6/14 17:54 更新）
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美國、日本與南韓擬於月底展開代號「自由刀刃」的首次多域聯合軍演，3國過往僅在海上或空中等單一作戰領域實施。圖為美日韓4月11日在韓日之間的國際水域聯合軍演。（圖取自美軍第七艦隊司令網頁c7f.navy.mil）
美國、日本與南韓擬於月底展開代號「自由刀刃」的首次多域聯合軍演，3國過往僅在海上或空中等單一作戰領域實施。圖為美日韓4月11日在韓日之間的國際水域聯合軍演。（圖取自美軍第七艦隊司令網頁c7f.navy.mil）
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（中央社首爾14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭預計下週訪北韓，美國、日本與南韓則計劃，擬於月底展開代號「自由刀刃」（Freedom Edge暫譯）的首次多域聯合軍演。

韓聯社今天報導，蒲亭（Vladimir Putin）計劃下週初訪北韓，並會見北韓國務委員會委員長金正恩，以強化兩國軍事合作，韓美日打算藉由聯合軍演秀肌肉。

報導說，軍方今天透露，韓美日正布局由美國海軍航艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）參與的多域聯演，至於演習時間、參演戰力等細節還在討論。

據了解，美日韓正討論羅斯福號抵達釜山港後，在朝鮮半島周遭公海海域開展聯演的方案。

至今韓美日僅在海上或空中等單一作戰領域實施聯合軍演，包括海軍搜救演習（SAREX）、彈道飛彈預警演習、戰略轟炸機護航演習等，多域聯演尚屬首次。

自由刀刃軍演將涵蓋海上、水下、空中、網域等多個作戰面向，代號Freedom Edge取自韓美聯演「自由護盾」（Freedom Shield）和美日聯演「利刃」（Keen Edge）的其中之一，寓意在韓美、美日同盟的基礎上，提升3方的軍事合作。

韓美日元首去年8月在大衛營（Camp David）峰會就實施多域聯演以深化安全合作達成協議，之後3國防長於今年6月在新加坡召開的第21屆亞洲安全峰會（別名香格里拉對話會），就舉行自由刀刃多域聯演達成一致。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1130614

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