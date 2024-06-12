傳蒲亭即將訪問北韓 金正恩稱兩國為不敗戰友

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（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天稱讚北韓與俄羅斯的關係，稱兩國是「戰無不勝的戰友」，此前有報導稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於近期訪問平壤。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在給蒲亭的訊息中提到，北韓和俄國之間的關係已「升級到戰無不勝的戰友關係」。

路透社報導，在俄國國慶日之際，金正恩表示，去年在俄國一處太空發射場與蒲亭的會面，讓兩國之間的紐帶提升到「百年大計的戰略關係」。

這項訊息在俄國「新聞報」（Vedomosti）10日報導蒲亭將在數週內訪問北韓和越南後發布。

越南一名官員告訴路透社，蒲亭越南行預計在6月19日至20日進行，但還沒確定。克里姆林宮（Kremlin）曾表示，希望「在所有領域」與北韓建立夥伴關係，但尚未確認蒲亭出訪日期。

韓聯社報導，衛星影像顯示，位於平壤的金日成廣場有搭建「大型建築」的跡象。北韓過去在平壤為閱兵或外國高層人士來訪等大型活動做準備時，曾出現這種動向。

另外，分析人士警告，擁有核武的北韓加緊砲彈和巡弋飛彈的測試和生產，可能是為了向俄國提供用於烏克蘭的武器。

專家提到，蒲亭訪問平壤期間，北韓可能會推動出口更多用於俄烏戰爭的軍事物資，以換取從俄國進口食品和能源。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130612